『水ダウ』“電気イスゲーム”がまさかの商品化 実際に電気が流れるギミックも
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』から、『水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム』(1万2980円 税込／送料・手数料別途)を発売する。
【写真】商品化された家庭用“電気イスゲーム”
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』の大人気企画「電気イスゲーム」が家庭用パーティーゲームになって登場。「電気イスゲーム」は、12脚の椅子を使って、プレイヤーの芸人たちが相手を出し抜き相手のお尻に電気を流し、椅子に割り当てられたポイントを取り合い勝敗を競う心理戦ゲーム。
家庭用電気イスゲームでは、実際に「ビリビリ」する電気ギミックや、残りのイスを知らせるLEDを内蔵、さらにゲームを盛り上げるサウンドを完全新規収録。会社や学校や家庭で電気イスゲームの熱狂を再現できる商品となっている。
すでに予約受付を開始している。
