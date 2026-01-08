ÏÂÅÄµ£»á¡¡¡Ö¼ò¶¯¤¤¤Î¤«¡©¡×ÀèÇÚ¤È°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¡È¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¡ÉÍâÆüÂçÃÙ¹ï¡ÄÈ³¶â30Ëü±ß°Ê¾å¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯OB¤Ç¡¢µåÃÄÅý³çËÜÉôÉÕ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÏÂÅÄµ£»á¡Ê44¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎRKBËèÆüÊüÁ÷¡Ö¾ëÅç·ò»Ê¤ÎJÅª¤ÊÄà¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡¡¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¾ëÅç·ò»ÊCBO¡Ê49¡Ë¤È²û¤«¤·¤¤ÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¼ò¤Ç¤Ï¤¸¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÃÙ¹ï¤·¤¿¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¾ëÅç»á¤¬¡Ö²¶¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ó¤Ê¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï2003Ç¯¤ÎÏÂÅÄ»á¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Î¤³¤È¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾ëÅç»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ½Ë¾¡²ñ¤Ë½Ð¸þ¤¯¤È¡Ö¼ò¶¯¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Ä¤Ö¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤è¤·¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡É¤È¡×¤È¡¢¾ëÅç»á¤ÎÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®¤µ¤á¤Î¥°¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¼ò¤ò5ËÜ¤°¤é¤¤ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¾ëÅç»á¤âÆ±¤¸Êª¤òÁ°¤ËÊÂ¤Ù¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¤µ£¡¢´¥ÇÕ¡×¡Ö¤Ï¤¤¼¡¡¢2ËÜÌÜ¡×¡£¾¯¤·¤¤Ä¤á¤Î¤ª¼ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÏ¢Â³¤Ç°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢5ËÜÏ¢Â³¤Ç°û¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÂÅÄ»á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡¢¾ëÅç»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿Êý¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤â¤¦25Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ÎÏÃ¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤ÏÅê¼êÎý½¬¡£¡Ö¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¿·´´Àþ¤Ç¿À¸Í¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ê¿²Ë·¤À¤Ã¤¿ÏÂÅÄ»á¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç°ËÃ°¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¿À¸Í¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡ÖÃÙ¹ï¤ÏÈ³¶âÀ©¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤À¤±¤Ç10Ëü±ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ëÅç»á¤Ï¡Ö1Ê¬¡¢1Ëü¤è¡ª¡×¤ÈÃÙ¹ï¤Î»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢È³¶â¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¿ô½½Ê¬¤ÇºÑ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢30Ëü±ß°Ê¾åÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¤Î»î¹ç¡£ÏÂÅÄ»á¤Ï»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç½é²ó¤«¤éÅê¤²¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º³°¤µ¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é²ó¤«¤é²÷Åê¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÅê¤²¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾ëÅç»á¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£