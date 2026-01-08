いきなり！ステーキ、「龍が如く 極３」とコラボしたスクラッチキャンペーンを1月15日より実施オリジナルコラボグッズが抽選であたる
ペッパーフードサービスは、「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」とコラボレーションした、いきなり！ステーキ公式アプリ「スクラッチキャンペーン」を1月15日から2月28日まで実施する。
期間中は、いきなり！ステーキ公式アプリで実施されるスクラッチキャンペーンのデザインが「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」に変更される。さらに、アプリスクラッチを削った人の中から抽選で、このキャンペーンでしか手に入らない「オリジナルコラボグッズ」などが当たる。
いきなり！ステーキ公式アプリ「スクラッチキャンペーン」概要
キャンペーン期間：1月15日（木）～ 2月28日（土）
※スクラッチ配布期間：1月15日（木）～2月24日（火）
※スクラッチ有効期限：2月28日（土）
キャンペーン内容
内容1：食事毎に、公式アプリにスクラッチを進呈
スクラッチを削ると「割引クーポン券」が当たる。
※15時まで1回・15時以降1回：1日最大2回まで進呈
※クーポン及び値引きを控除した支払額500円（税込）以上で進呈
※翌日以降5営業日（土日祝日除く）以内までに進呈
【公式アプリスクラッチ景品】
1等：肉マネークーポン1,000円分
2等：肉マネークーポン500円分
3等：肉マネークーポン300円分
4等：ソフトドリンク100円またはアルコール200円クーポン
※クーポンの有効期限：2月28日（土）まで
※トクホ黒烏龍茶・レッドブルは200円でご提供となります。
内容2：Wチャンス！オリジナルコラボグッズが抽選で当たる
アプリスクラッチを削った人の中から抽選で、オリジナルコラボグッズが当たる。
※お食事をして、スクラッチが付与された方「全員」が抽選対象。申し込みは不要です。
※ご当選者には後日アプリプッシュにて当選の通知を行ないます。
※景品は選べません。
※内容やデザインが変更になる場合があります。
Wチャンス景品
・PS5用「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」ゲームソフト 10名
・CABオリジナル「ロゴ入りステーキナイフセット」 5名
・コラボ「カッティングボード」 10名
・コラボ「エプロン」 10名
・神室町店限定「認定アンガスビーフ認定証明書」クリアファイル 100名
(C)SEGA