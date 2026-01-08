ペッパーフードサービスは、「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」とコラボレーションした、いきなり！ステーキ公式アプリ「スクラッチキャンペーン」を1月15日から2月28日まで実施する。

期間中は、いきなり！ステーキ公式アプリで実施されるスクラッチキャンペーンのデザインが「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」に変更される。さらに、アプリスクラッチを削った人の中から抽選で、このキャンペーンでしか手に入らない「オリジナルコラボグッズ」などが当たる。

いきなり！ステーキ公式アプリ「スクラッチキャンペーン」概要

キャンペーン期間：1月15日（木）～ 2月28日（土）

※スクラッチ配布期間：1月15日（木）～2月24日（火）

※スクラッチ有効期限：2月28日（土）

キャンペーン内容

内容1：食事毎に、公式アプリにスクラッチを進呈

スクラッチを削ると「割引クーポン券」が当たる。

※15時まで1回・15時以降1回：1日最大2回まで進呈

※クーポン及び値引きを控除した支払額500円（税込）以上で進呈

※翌日以降5営業日（土日祝日除く）以内までに進呈

【公式アプリスクラッチ景品】

1等：肉マネークーポン1,000円分

2等：肉マネークーポン500円分

3等：肉マネークーポン300円分

4等：ソフトドリンク100円またはアルコール200円クーポン

※クーポンの有効期限：2月28日（土）まで

※トクホ黒烏龍茶・レッドブルは200円でご提供となります。

内容2：Wチャンス！オリジナルコラボグッズが抽選で当たる

アプリスクラッチを削った人の中から抽選で、オリジナルコラボグッズが当たる。

※お食事をして、スクラッチが付与された方「全員」が抽選対象。申し込みは不要です。

※ご当選者には後日アプリプッシュにて当選の通知を行ないます。

※景品は選べません。

※内容やデザインが変更になる場合があります。

Wチャンス景品

・PS5用「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」ゲームソフト 10名

・CABオリジナル「ロゴ入りステーキナイフセット」 5名

・コラボ「カッティングボード」 10名

・コラボ「エプロン」 10名

・神室町店限定「認定アンガスビーフ認定証明書」クリアファイル 100名

(C)SEGA