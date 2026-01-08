¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù½é²ó ¡È¥Ê¥¬¥ì¡ÉµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡13Ç¯È¾¤Ö¤êÌ±ÊüÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¤Î¤ó¤Ë¤âÈ¿¶Á¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×
¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË24»þ24Ê¬¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ê¥¬¥ì¡ÊµÆÃÓ¡Ë¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤ó¡¢¤ª¤è¤½13Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é
¡¡ËÜºî¤Ï²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢º¸»Ò¸÷À²¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡Ë¤È¶¦Æ±¤ÇµÓËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤ë¿·´¶³Ð¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£ËÉ±Ò¾Ê¤«¤éÈëÌ©Î¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥ì¤òµÆÃÓ¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¤Î¤ó¤ä¿¹±ÊÍª´õ¡¢¸Í¼¡½Å¹¬¡¢Ï»³ÑÀº»ù¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡2000Ç¯Âå½éÆ¬¡¢Ä¶¿ÍÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡áÀïÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤¬»ÙÇÛÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ûË¡¤Ë¤è¤êÀïÎÏ¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¸½ºß¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤Î¤»¤¤¤Ç¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥ì¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤º¤É¤óÄìÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ê¥¬¥ì¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤«¤é¶ËÈë¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Î¥µ¥¨¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¥Á¥å¡¼¥¿¡Ê¿¹±Ê¡Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¥æ¥¿¥Ë¡Ê¸åÆ£¹äÈÏ¡Ë¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥µ¥Ô¥Ô¡Ê¾®µÜ»³è½½í¡Ë¡¢Ï·ÇÌ¤Î¥Õ¥¸¥ï¥é¡ÊµÖ¤ß¤Ä»Ò¡Ë¡¢¸¦µæ°÷¤Î¥ß¥º¥Î¡Ê¸Í¼¡¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï½¸¤á¤é¤ì¤¿7¿ÍÁ´°÷¤¬¡È¤È¤¢¤ëÇ½ÎÏ¡É¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¬¥ì¤ÎÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬È½ÌÀ¡£¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¤È¿ÈÂÎ¤¬Éâ¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤æ¤¨¤Ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÊì¤È¤Î´Ö¤ËÉÔÏÂ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡©Éâ¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦Ç½ÎÏ!!¡×¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤¡¡¢¤½¤ì¤Ï¶ì¤·¤¤¤Ê¡×¡ÖËÜ¿Í¤â¿É¤¤¤±¤É¡¢¿Æ¤â¿É¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÊüÁ÷¤ÎÁ°Ç¯¤È¤Ê¤ë2012Ç¯7·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥ì¥¹¥¥å¡¼¡ÁÅ·¶õ¤Î¿ÇÎÅ½ê¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½13Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ó¤Ë¤â¡ÖÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤ë!?¡×¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤ï¤¡¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤ó¡¢¤ª¤è¤½13Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é
