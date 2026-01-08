日向坂46が、1月28日に発売する16thシングル「クリフハンガー」の表題曲を先行配信、あわせてMVも公開した。

今作は、表題曲初参加の五期生を含む二期生から五期生までの14名を選抜。センターは五期生・大野愛実が務めており、日向坂46のシングル表題曲で五期生がセンターを務めるのはこれが初めてのシングルとなる。

MVは、いままでの葛藤を描きながらも新たな未来をつかみ取る日向坂46の“これから”を表現しており、大野愛実を中心にラストに向けて表情感を爆発させ、まさに“クリフハンガー”を感じるラストシーンとなっている。監督は、日向坂46の楽曲を手掛けるのは初となる松岡芳佳が務めた。

■16thシングル「クリフハンガー」

2026年1月28日(水)発売

CD Package https://hinatazaka46.lnk.to/20260128_Cliffhanger_PKG

Streaming & Download：https://hinatazaka46.lnk.to/Cliffhanger 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A（SRCL-13520~13521）￥2,000(税込)

初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13522~13523）￥2,000(税込)

初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13524~13525）￥2,000(税込)

初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13526~13527）￥2,000(税込) ▲初回仕様限定盤TYPE-A ▲初回仕様限定盤TYPE-B ▲初回仕様限定盤TYPE-C ▲初回仕様限定盤TYPE-D ※初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真（各TYPE別28種より1枚ランダム封入） 【通常盤/CDのみ】

通常盤（SRCL-13528）￥1,200(税込) ▲通常盤

■<日向坂46 「7回目のひな誕祭」>

神奈川県・横浜スタジアム

2026年4月4日(土) 開場17:00 / 開演18:30

2026年4月4日(日) 開場17:00 / 開演18:30