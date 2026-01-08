トロントのレストラン「ステーキを一生無料」

米大リーグ・ブルージェイズからフリーエージェント（FA）となっているボー・ビシェット内野手に、カナダから“特大オファー”が届いた。トロントのステーキハウスが再契約なら「生涯無料」を約束している。

米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」は「トロントのステーキハウスがビシェットに“生涯無料の食事”を提示――ただし大きな条件付き」との見出しで記事を掲載した。「27歳のビシェットに対し、トロントのレストランが『国境の北側（カナダ）に残るなら、ステーキを一生無料で提供する』という提案を行った」と伝えている。

アピールしたのはトロントのステーキハウス「Animl」。公式インスタグラムで「親愛なるボー・ビシェットへ。トロントはあなたによく似合う。この街、このエネルギー、そしてファン――すべてが、完璧に焼き上げられたステーキのようにしっくりくる」「ブルージェイズとの再契約をお願いしたい」などと呼びかけ、こうも記した。

「これが私たちの約束です：生涯無料でステーキを提供します。交渉なし。細かい条件もなし。いつでも席を用意しています。トロントに残ってください。夕食はこちらが用意します。あなたはトロフィーを持ち帰ってきてください』

ビシェットはかつて、お気に入りのレストランにこの「Animl」を挙げたことがある。魅力的なオファーに、海外ファンからは「これは最高！ ボー残るしかないでしょ！」「神のような素晴らしい仕事」「ボー！ 君なら正しい選択ができるはず！」「これがブルージェイズのオファーの決め手になるかも。ボーが必要なんだ。ボーは分かってるはず！！！」「ボー、このオファーだけでも残る価値があるよ」などとコメントが書き込まれていた。

ビシェットは昨季、打率.311、18本塁打、94打点と活躍。二遊間を守れるスター選手にはブルージェイズのほかヤンキース、カブス、ドジャース、レッドソックス、フィリーズが争奪戦に加わっているとMLB公式サイトでも紹介されている。



