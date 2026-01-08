ドラマ「シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ」で子役として大人気となり、2024年「第66回グラミー賞」では「Flowers」で年間最優秀レコード、最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞の2冠に輝いた米女優で歌手のマイリー・サイラスが、「ハンナ・モンタナ」放送25周年記念企画が進んでいることを明かした。



【写真】匂わせ…レッドカーペットに「ハンナ・モンタナ」風ヘアで登場したマイリー・サイラス

2006年から2011年にかけてディズニー・チャンネルで放送された同ドラマでタイトルロールを演じ、一躍スターの仲間入りを果たしたマイリー。1月3日（現地時間）、ハンナ役を彷彿させるヘアスタイルでパームスプリングス国際映画祭に出席し、そのニュースを明かした。



レッドカーペットでの「バラエティ」誌とのインタビューで、マイリーは「この前髪、わかるでしょ」と思わせぶりな発言。さらに情報を求められると「一生懸命取り組んでいるところ」とコメントした。



マイリーは当日、「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」のサウンドトラック「Dream As One」でOutstanding Artistic Achievementアワードを受賞している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）