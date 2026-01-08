U-21日本代表がシリアに勝利、佐藤龍之介が2ゴール2アシストの活躍を見せた

U-21日本代表は1月7日に行われたAFC U-23アジアカップのグループリーグ初戦でU-23シリア代表と対戦して5-0で勝利した。

この試合でMF佐藤龍之介は2ゴール2アシストの活躍を見せたが、左足で決めた後半30分の2点目が話題となっている。

前半10分にMF大関友翔の先制ゴールをアシストした佐藤は、なかなか追加点を挙げられなかったなかで、後半21分に追加点を決める。さらに同30分には圧巻のゴールを決めた。右利きの佐藤だが、DF岡部タリクカナイ颯斗からの強いパスを左足で受けると絶妙なボールコントロールを見せて前を向く。そしてシリア代表のDFがシュートコースを消しに来る前に左足を一閃。低いライナー性のボールはゴール左に決まり、勝利を決定づけるチーム3点目となった。

先制ゴールも左足で決めていた佐藤は、さらに後半42分にもFW石橋瀬凪のゴールをアシスト。ハットトリックがかかった状態だったが、試合終了間際のPKはFW道脇豊に譲る形となり、この得点以外の4得点に絡む圧巻の活躍ぶりだった。

動画配信している「DAZN」は公式Xで「これが右利きとは思えない 華麗なターンからの左足フィニッシュ！」とゴールシーンを紹介。SNS上でも「2ゴール2アシスト凄すぎです」「天才すぎる」「右利きなんだ？」「美しいコースで絶品ですな」「ブラボーです」「さすが日本の10番、次世代のエース」と、すでにフル代表でもデビューを果たしている19歳を絶賛するコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）