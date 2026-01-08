ディズニーの人気キャラクター「ディズニー スティッチ」のプライズがナムコ限定で登場。

やんちゃな「ディズニー スティッチ」がいろんな姿で癒やしてくれるクッションとマスコットがラインナップされます☆

ナムコ「ディズニー スティッチ」プライズ

登場時期：2026年1月16日(金)より順次

登場店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」「ナムコオンラインクレーン」

バンダイナムコエクスペリエンスから、人気ディズニーキャラクター「ディズニー スティッチ」のプライズが登場。

手触りのよい生地を使ったクッションや、大きな頭とさまざまな衣装がユニークなマスコットなど、かわいくて癒やされるプライズがラインナップされます☆

ディズニー スティッチ スーパーギガザッカもちもちクッション

サイズ：約W40cm×D40cm×H27cm

「ディズニー スティッチ」のお顔がクッションに！

おもちのような触り心地とほんのり染まったほっぺに注目です。

ディズニー スティッチ でっかちマスコット

種類：全4種類（ディズニー スティッチ、ディズニー スティッチ(パジャマ)、ディズニー スティッチ(ヒーロー)、スクランプ）

サイズ：約W6cm×D6cm×H10cm

ぬいぐるみの「スクランプ」も登場する、持ち歩きにちょうどいいサイズの頭「でっかち」なデフォルメマスコット。

さまざまな衣装に身を包んだ「ディズニー スティッチ」がとってもキュート☆

やんちゃな「ディズニー スティッチ」がいろんな姿で癒やしてくれるクッションとマスコット。

2026年1月16日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」に順次登場する「ディズニー スティッチ」プライズの紹介でした☆

© Disney

©Bandai Namco Experience Inc.

※予告なしに内容を変更、中止することがあります

※画像はイメージです

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあるため品切れの場合もあります

