全世界で最も多くの登録者数を持つ米国籍のユーチューバー「ミスタービースト」がグループNewJeansの一部のファンの当惑する要請に直接答えた。

6日（以下、日本時間）、現地メディアのエンパイアはX（旧ツイッター）公式アカウントを通じて「ミスタービーストのTik Tokのコメント欄にNewJeansダニエルを助けてほしいというファンの要請が殺到している」と紹介した。またミスタービーストが「私はどうするべきなのか（What do I need to do？）」と当惑感を表したと伝えた。

NewJeansの一部のファンはこの1週間、ミスタービーストのインスタグラム、「Tik Tok」などSNSに「HYBE（ハイブ）を買収してほしい」「NewJeansを救ってほしい」「ダニエルを助けてほしい」「ダニエルを連れてきてほしい」などというコメントを残した。オンライン上では「＃mrbeastsavenewjeans」というハッシュタグも広まった。

NewJeansの所属事務所ADORは、前代表ミン・ヒジンと法的紛争中に「ADORを離れる」と宣言したNewJeansのメンバー、ヘリン、ヘイン、ハニの復帰を発表した。リーダーのミンジの復帰について現在協議を進行中と伝えた。

ただ、ダニエルについては専属契約が難しいという意向を明らかにし、「今回の紛争を招いてNewJeans離脱と復帰遅延に重大な責任があるダニエルの家族1人とミン・ヒジン前ADOR代表に対しても法的責任を問う」とし、約431億ウォン（約46億円）規模の損害賠償請求訴訟を提起した。その後、数人のファンは「富豪のミスタービーストがHYBEを買収してNewJeansを救ってほしい」というキャンペーンを始めた。

ミスタービーストは登録者数が約4億6000万人にのぼるユーチューバー。現在ユーチューブ登録者数が世界1位だ。大規模プロジェクト映像制作、社会貢献のための奇想天外なチャレンジなどをしてきたミスタービーストにNewJeansの一部ファンたちが助けを要請したとみられる。