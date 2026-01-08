スターバックスから、バレンタインシーズンを彩る“深みを纏うカカオ体験”として「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」が登場。

スターバックス「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ／カカオ ムース ラテ」

ラインナップ：左から）

・カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ

・カカオ ムース ラテ（Hot）

販売期間：2026年1月14日（水）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスから、バレンタインシーズンメニューとして、カカオの“深み”をしなやかに楽しむ「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」が登場。

濃厚な味わいのカカオに、甘酸っぱいストロベリーやなめらかなムースを重ねた味わいが、ひとくちでとろけるような心地よい時間を演出してくれます。

特別な1日にも、忙しい日常の合間にも、どんなシーンにも寄り添う、上質感のある甘さが楽しめるビバレッジです☆

カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ

サイズ：Tallサイズのみ

価格：持帰り 717円(税込)／店内利用 730円(税込)

フラペチーノのボディとなるクリームカカオベースに、ヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、まろやかでコクのあるカカオの味わいを、ジェラートのようになめらかな口当たりに仕上げた「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」

カカオの深みを感じながらも後味はすっきりとし、甘酸っぱいストロベリー果肉を重ねています。

まるで上質なデザートのような満足感をもたらしながら、ひと口ごとにカカオの深みとストロベリーの華やかさが、ゆるやかに広がっていくのも特徴です。

トップには、ふんわりと軽やかなショコラムースと、艶をまとったレッドベリーグラサージュソースを重ね、サクッとした食感のストロベリーフレーバーキャンディーをアクセントに。

混ぜ合わせても、そのまま味わっても、口に運ぶたびに新しい表情を見せる、リッチな味わいのカカオ体験です。

深みを引き立てる、より“ビター”に味わう大人のおすすめカスタマイズ「エスプレッソショット」

「エスプレッソショット」追加カスタマイズ価格：持帰り 54円(税込)／店内利用 55円(税込)

「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」におすすめしたいのが、エスプレッソショットの追加カスタマイズ。

エスプレッソがもたらす香ばしいほろ苦さが、カカオの奥行きを一層際立たせ、甘酸っぱいストロベリー果肉やショコラムースのなめらかさと重なり合うことで、より深みのある表情へと変化します。

ひんやりとした甘酸っぱさの奥に、ビターが立ち上がる“コントラストの余韻”。

甘さだけに寄らない、大人の味わいへと仕上がる一杯は、仕事の合間のひとときにも寄り添う上質なカスタマイズです。

カカオ ムース ラテ（Hot）

サイズ・価格：

・持ち帰り：Short 599円(税込)／Tall 638円(税込)／Grande 682円(税込)／Venti 726円(税込)

・店内利用：Short 610円(税込)／Tall 650円(税込)／Grande 695円(税込)／Venti 740円(税込)

ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねた、穏やかな温もりを感じる「カカオ ムース ラテ」

トップのショコラムースがゆっくりと溶け出し、カカオの芳醇な香りとミルクのやわらかい甘みが調和するように広がります。

仕上げのシェイブカカオは、ひと口ごとにほろりと崩れ、心地よいビターの余韻を添えるアクセントに。

忙しい時間の合間にも、夜に自分を整えたい瞬間にも、そっと呼吸を深めてくれるような静かなリセット感をもたらします。

カカオの奥深さが日常を静かに満たし、ひとときの余白をつくり出す、バレンタインならではのビバレッジです。

2026年のバレンタインシーズンは、カカオの“深み”をしなやかに楽しむ2つのビバレッジからスタート。

スターバックスにて2026年1月14日より販売される「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」の紹介でした☆

