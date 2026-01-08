渋谷で実物を体感！リブグラフィ「REBORN PULP 吸音パネル」POP-UP展示

株式会社リブグラフィは、2026年1月14日(水)より、渋谷のコワーキングスペース「LULL TECH BEACH 渋谷」にて、サステナブルな吸音パネル「REBORN PULP 吸音パネル」のPOP-UP展示を開始します。

古紙パルプ100％で構成された環境配慮型製品の実物を、実際の会議室環境で体感できる機会となります。

開催期間：2026年1月14日(水)〜3月31日(火)

開催場所：LULL TECH BEACH 渋谷（東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル B1）

営業時間：9:00〜22:00

定休日：年末年始、不定休

料金：無料（※展示のみの見学は無料、コワーキングスペース利用は別途料金が必要）

製品発表後、多くの問い合わせがあった「実物を見たい」という要望に応え、今回のPOP-UP展示が実現しました。

展示会場となるのは、テック系クリエイターが集まるコワーキングスペース「LULL TECH BEACH 渋谷」。

実際の会議室環境で製品の吸音効果や質感、カラーリングを直接確認することができます。

デザイン性と機能性、そして環境への配慮を重視する企業や個人にとって、導入検討の参考になる展示内容です。

「REBORN PULP 吸音パネル」の特徴

オフィスや会議室の反響音を抑え、快適な音環境を作り出す吸音パネル。

最大の特徴は、合成樹脂や化学接着剤を一切使用せず、古紙パルプ100％で構成されている点です。

廃棄時には土に還る環境負荷の少ない設計となっており、脱プラスチック時代に対応したサステナブルな製品。

日本の伝統色を採用した波型デザインが、空間に落ち着きと美しさをもたらします。

【製品仕様】

寸法：30cm x 30cm 厚さ4.2cm

材質：パルプ(古紙パルプ100％)

価格(税込)：4,840円(1枚単品)、94,600円(40枚セット)

来場者限定特典について

今回のPOP-UP展示を記念し、会場では来訪者限定の割引クーポンが配布されます。

クーポンの詳細については、会場での案内となります。

