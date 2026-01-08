渋谷で実物を体感！リブグラフィ「REBORN PULP 吸音パネル」POP-UP展示
株式会社リブグラフィは、2026年1月14日(水)より、渋谷のコワーキングスペース「LULL TECH BEACH 渋谷」にて、サステナブルな吸音パネル「REBORN PULP 吸音パネル」のPOP-UP展示を開始します。
古紙パルプ100％で構成された環境配慮型製品の実物を、実際の会議室環境で体感できる機会となります。
開催期間：2026年1月14日(水)〜3月31日(火)
開催場所：LULL TECH BEACH 渋谷（東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル B1）
営業時間：9:00〜22:00
定休日：年末年始、不定休
料金：無料（※展示のみの見学は無料、コワーキングスペース利用は別途料金が必要）
製品発表後、多くの問い合わせがあった「実物を見たい」という要望に応え、今回のPOP-UP展示が実現しました。
展示会場となるのは、テック系クリエイターが集まるコワーキングスペース「LULL TECH BEACH 渋谷」。
実際の会議室環境で製品の吸音効果や質感、カラーリングを直接確認することができます。
デザイン性と機能性、そして環境への配慮を重視する企業や個人にとって、導入検討の参考になる展示内容です。
「REBORN PULP 吸音パネル」の特徴
オフィスや会議室の反響音を抑え、快適な音環境を作り出す吸音パネル。
最大の特徴は、合成樹脂や化学接着剤を一切使用せず、古紙パルプ100％で構成されている点です。
廃棄時には土に還る環境負荷の少ない設計となっており、脱プラスチック時代に対応したサステナブルな製品。
日本の伝統色を採用した波型デザインが、空間に落ち着きと美しさをもたらします。
【製品仕様】
寸法：30cm x 30cm 厚さ4.2cm
材質：パルプ(古紙パルプ100％)
価格(税込)：4,840円(1枚単品)、94,600円(40枚セット)
来場者限定特典について
今回のPOP-UP展示を記念し、会場では来訪者限定の割引クーポンが配布されます。
クーポンの詳細については、会場での案内となります。
