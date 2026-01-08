Kis-My-Ft2、最新シングル「＆Joy」が「合算シングル」1位【オリコンランキング】
8日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」では、Kis-My-Ft2の最新シングル「＆Joy」が1位にランクイン。自身通算11作目の「合算シングル」1位で、Kis-My-Ft2は週間音楽ランキングで2冠を獲得した。
【写真】ACEesを前にバラエティー魂をさく裂させたキスマイ
「＆Joy」の週間ポイントは9.2万PT（91,768PT）だった。
なお同作は、7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場。Kis-My-Ft2は、2011年8月22日付でのデビューシングル「Everybody Go」【※1】から33作連続1位となり、歴代単独3位の「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録【※2】を自己更新した。さらに、2011年度から今年度（2026年度）まで、16年連続でシングル1位を獲得しており、「デビュー（1st）年度からのシングル1位獲得連続年数」【※3】【※4】は、歴代2位タイから歴代単独2位となった。
【※1】「デビューシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く
【※2】「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録／1位：DOMOTO（47作）、2位：Hey! Say! JUMP（35作）、3位：Kis-My-Ft2（33作）
【※3】各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠（今年度は「2025年12月22日付」からスタート）
【※4】「デビュー（1st）年度からのシングル1位獲得連続年数」記録／1位：DOMOTO（28年連続＝1997年度〜2024年度）、2位：Kis-My-Ft2（16年連続＝2011年度〜2026年度）、3位：timelesz（15年連続＝2011年度〜2025年度）
PT＝ポイント。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月12日付）＞
【写真】ACEesを前にバラエティー魂をさく裂させたキスマイ
「＆Joy」の週間ポイントは9.2万PT（91,768PT）だった。
なお同作は、7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場。Kis-My-Ft2は、2011年8月22日付でのデビューシングル「Everybody Go」【※1】から33作連続1位となり、歴代単独3位の「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録【※2】を自己更新した。さらに、2011年度から今年度（2026年度）まで、16年連続でシングル1位を獲得しており、「デビュー（1st）年度からのシングル1位獲得連続年数」【※3】【※4】は、歴代2位タイから歴代単独2位となった。
【※2】「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録／1位：DOMOTO（47作）、2位：Hey! Say! JUMP（35作）、3位：Kis-My-Ft2（33作）
【※3】各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠（今年度は「2025年12月22日付」からスタート）
【※4】「デビュー（1st）年度からのシングル1位獲得連続年数」記録／1位：DOMOTO（28年連続＝1997年度〜2024年度）、2位：Kis-My-Ft2（16年連続＝2011年度〜2026年度）、3位：timelesz（15年連続＝2011年度〜2025年度）
PT＝ポイント。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月12日付）＞