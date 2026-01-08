【なだれ注意報】山形県・鶴岡市、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町に発表（雪崩注意報） 8日11:22時点
気象台は、午前11時22分に、なだれ注意報を鶴岡市、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町に発表しました。
庄内では、風雪や高波に注意してください。山形県では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■新庄市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■寒河江市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■庄内町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意