気象台は、午前11時22分に、なだれ注意報を鶴岡市、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・鶴岡市、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町に発表（雪崩注意報） 8日11:22時点

庄内では、風雪や高波に注意してください。山形県では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■鶴岡市

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■新庄市

□なだれ注意報

9日にかけて注意



■寒河江市

□なだれ注意報

9日にかけて注意





■長井市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■河北町□なだれ注意報9日にかけて注意■西川町□なだれ注意報9日にかけて注意■朝日町□なだれ注意報9日にかけて注意■大江町□なだれ注意報9日にかけて注意■金山町□なだれ注意報9日にかけて注意■最上町□なだれ注意報9日にかけて注意■舟形町□なだれ注意報9日にかけて注意■真室川町□なだれ注意報9日にかけて注意■大蔵村□なだれ注意報9日にかけて注意■鮭川村□なだれ注意報9日にかけて注意■戸沢村□なだれ注意報9日にかけて注意■小国町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■白鷹町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■飯豊町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■庄内町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意