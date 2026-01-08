ブラックマヨネーズの小杉竜一が７日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」で昨年６月からこっそり始めていたダイエットの成果を報告した。

番組では「超極秘プロジェクト」として、２２年間、肥満に悩まされている小杉のダイエット企画を放送。１１８キロから９０キロにやせるもリバウンドで１２０キロに。再び１００キロとするも、リバウンドで１２２キロと常にリバウンドに苦しんできた。

そのため「ガチガチは絶対にダメと学んだ。反動で戻っちゃう」と食事制限など我慢を強いるものはできないと宣言。そのため「１日１分３回、ゆるジャンプ」を行うことにした。

文字通り、１分緩いジャンプをするというもので、小杉はそれを約半年、続けきった。ダイエット開始時は１２０・６キロ、ウエスト１３２・５センチだったが、確実に１カ月で１キロずつ減量。慣れてくると両手を動かすなどの余裕も出始めた。

そしてスタジオで体重測定。総ジャンプ回数は５万４０００回以上だが、果たして体重は１１２・６キロ。５カ月で８キロの減量に成功となった。ウエストも９・５センチやせた１２３センチだった。

明石家さんまは「このまま続けるの？何キロにしたいの？」と詰問。小杉は「（二桁になるまで）やります！」と約束していた。