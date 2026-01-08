「九七式中戦車修復プロジェクト」に関する特別講演も

「機械技術遺産として国産装備を後世に」――そんな熱い志を掲げ、静岡県御殿場市で博物館建設を目指す「NPO法人防衛技術博物館を創る会」が、2026年1月10日（土）と11日（日）の2日間、東京都八王子市の「東京たま未来メッセ」にて、都内初となる車両展示と活動報告会を開催します。

【こいつも激レア！】これが走行可能な「くろがね四起」です（写真で見る）

今回の目玉は、戦後復興の象徴ともいえる「九五式軽戦車改造ブルドーザー（通称：ハ号ブル）」の実車展示です。これは終戦後、GHQの管理下で戦車から作業用車両へと姿を変え、文字通り日本の再建を支えた「更生戦車」の貴重な生き残りです。さらに、日本初の量産小型4輪駆動乗用車として名高い「九五式小型乗用車（通称：くろがね四起）」や、同時期にアメリカで誕生した「ウィリスMBジープ」といった歴史的な名車も、ともに姿を見せます。

こうした車両展示のほか、海上では日本戦車100年の歴史を振り返るパネル展示や、同会の活動に深く関わった故・大塚康生氏の貴重なイラスト展示も行われます。また、小林雅彦代表による活動報告や、現在進行中の「九七式中戦車修復プロジェクト」に関する特別講演なども予定されています。

入場は無料。時間は初日（10日）が13時から20時まで、2日目（11日）が午前9時から15時までです。