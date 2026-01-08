全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒のギャラリー＆ブックカフェ『ふげん社』です。

大切にしたい言葉と写真に向き合えるプライベート図書館

都心ながら駅はどこも遠いが、『ふげん社』にはいつも読書と喫茶を楽しむ客の姿がある。

カウンター席を抜けると、三方の壁が天井近くまで書棚になった大空間が広がる。まるで図書館のよう。遠方からもわざわざ来たくなるブックカフェだ。

元々は築地にあった。高精細な印刷を得意とする印刷会社・渡辺美術印刷が、写真家などの表現者、本の作り手である印刷会社、読者が交流できるコミュニケーション拠点を設けたのが始まりだ。

『ふげん社』貴重になってきた写真賞の主催者の一面も持つ

片隅に本を置くようになり、ブックカフェとして発展。2020年に当地に移転。1階はブックカフェ、2階はワークショップ会場、3階はギャラリーとして機能する。

揃える本について代表の渡辺薫さんは話す。

「写真集や絵本、詩集が比較的多いかもしれません。選書のポイントは時代が変わっても色褪せない本であること。小さな印刷会社には、小さな言論を守る使命があります。心を動かす表現が収められた、ずっと手元に置いておきたい本を選んでいます」

出版も手がけ、写真集を中心に少量高品質な本作りを続けている。写真家を支援するために創設した「ふげん社写真賞」は第5回を迎えた。グランプリ受賞者には、ギャラリー展示と写真集出版の権利が授与される。

「日本の写真集は、単なる図録ではなく、編集によって一冊の作品に仕上げる独自の文化です。歴代受賞者の写真集もゆっくり鑑賞していただけます」（ディレクター・関根史さん）。

『ふげん社』中煎りと深煎りを選べる「ふげん珈琲」770円はコク豊か。「大坊珈琲を味わう会」の開催もある

コーヒーには、伝説的な名喫茶を営んだ大坊勝次氏直伝のもと、手回しロースターで自家焙煎した豆を使う。この最高の隠れ家、ヒミツにしておきたいが、もう遅いか。

【owner’s recommend】『Moon Rainbow』守田衣利

『ふげん社』『Moon Rainbow』守田衣利

渡辺薫さんが「いつも自宅の居間に置いておきたい」一冊。2005年に誕生した娘が18歳になるまでの日常を切り取った第4回ふげん社写真賞受賞作。

「淡々としつつも、温かい母の眼差しを感じる写真に心打たれます」

『ふげん社』写真作品に彩られた居心地のいい空間

目黒『ふげん社』

［店名］『ふげん社』

［住所］東京都目黒区下目黒5-3-12

［電話］03-6264-3665

［営業時間］火〜金：12時〜19時、土・日は〜18時

［休日］月・祝

［交通］JR山手線ほか目黒駅から徒歩15分、目黒駅西口より東急バス（黒01、黒02、黒07）元競馬場前下車徒歩1分

