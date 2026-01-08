柄本時生、イケメン兄とのツーショット公開！ ゲームを楽しむ姿に「ご兄弟仲良くて凄く最高です」の声
俳優の柄本時生さんは1月7日、自身のInstagramを更新。兄で俳優の柄本佑さんがYouTubeチャンネル「ゲーマーじゃないけど時生です【柄本時生】」の動画に登場したことを報告しました。
【写真】イケメン兄とのツーショット
コメントでは、「YouTube見ました 仲良し兄弟良いですね」「楽しみにしてました！！めっちゃおもしろかったです 柄本家らぶ」「好きです。ご兄弟仲良くて凄く最高です」「めちゃくちゃ面白かったです」「仲良しこよし兄弟」と、特に動画を視聴したファンからの声が多く寄せられています。
Switch2、当選しました』という動画も。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「めちゃくちゃ面白かったです」時生さんは「兄貴登場で楽しかった！！」とつづり、画像を1枚載せています。YouTube動画のスクリーンショットです。7日に公開した動画『兄が遊びにきました』に佑さんが登場し、一緒にゲームを楽しむ様子を披露していました。
『 Switch2、当選しました』同チャンネルは、時生さんがゲームに関することを中心に発信しています。2025年12月31日には『
