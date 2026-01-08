俳優の柄本時生さんは1月7日、自身のInstagramを更新。兄弟ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：柄本時生さん公式YouTubeより）

写真拡大

俳優の柄本時生さんは1月7日、自身のInstagramを更新。兄で俳優の柄本佑さんがYouTubeチャンネル「ゲーマーじゃないけど時生です【柄本時生】」の動画に登場したことを報告しました。

【写真】イケメン兄とのツーショット

「めちゃくちゃ面白かったです」

時生さんは「兄貴登場で楽しかった！！」とつづり、画像を1枚載せています。YouTube動画のスクリーンショットです。7日に公開した動画『兄が遊びにきました』に佑さんが登場し、一緒にゲームを楽しむ様子を披露していました。

コメントでは、「YouTube見ました　仲良し兄弟良いですね」「楽しみにしてました！！めっちゃおもしろかったです　柄本家らぶ」「好きです。ご兄弟仲良くて凄く最高です」「めちゃくちゃ面白かったです」「仲良しこよし兄弟」と、特に動画を視聴したファンからの声が多く寄せられています。

『 Switch2、当選しました』

同チャンネルは、時生さんがゲームに関することを中心に発信しています。2025年12月31日には『
Switch2、当選しました』という動画も。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)