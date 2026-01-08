職場で配りたい「愛媛県のお土産」ランキング！ 2位「一六タルト 柚子」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「愛媛県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「一六タルトがいちばん有名」（30代女性／東京都）、「柚子の香りがする餡と柔らかいスポンジが絶妙で美味しいので配りたいです」（50代女性／広島県）、「四国特産の柚子を練り込んだ餡を、ふんわりとしたカステラ生地で巻いた和菓子で、個包装タイプもあり、上品な味わいと見た目でもあるから」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。
回答者からは「なめらかなあんこで、とても上品な味がしておいしいから」（40代女性／愛媛県）、「高級感があるし、小さくて食べやすい」（30代女性／新潟県）、「しっとりとした餡が美味しいので、是非味わってもらいたい」（50代女性／神奈川県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：一六タルト 柚子（一六本舗）／36票2位は「一六タルト 柚子（一六本舗）」でした。愛媛県産の柚子を使った餡を、やわらかなスポンジ生地で巻いた愛媛を代表する銘菓です。「柚子の風味が爽やかでおいしい」「知名度が高く、個包装タイプは配りやすい」という理由で多くの票を集めました。
1位：山田屋まんじゅう（山田屋）／45票1位は「山田屋まんじゅう（山田屋）」でした。透き通るような薄い皮に包まれた、一口サイズのお饅頭です。上質な小豆と白双糖（しろざらとう）を使用し、昔ながらの製法で作られたその味わいは、絶妙な喉ごしと上品な甘さが特徴。大切な方への贈答品としても愛され続けており、職場での配りものとしても多くの支持を集めました。
