「可哀想すぎる」アイドル、殺害予告で生誕祭中止に心配の声。「ただただ気の毒」「りっぱな犯罪」
YouTuberのゆりにゃさんがプロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）の元メンバーの天宮しゅなさんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。殺害予告による生誕祭イベントの中止を発表し、ファンからは心配の声が寄せられています。
【画像全文】アイドル・天宮しゅな、殺害予告で生誕祭中止
「中止は悲しいけど身の安全が1番」天宮さんは「今回、生誕祭が中止という判断になってしまって、本当にごめんなさい。たくさん準備して、心から楽しみにしていたからこそ、私自身もとても悔しいです」と投稿。掲載画像では「天宮しゅな生誕祭2026 中止のお知らせ」と題し、生誕祭イベント中止についての詳細を明かしています。中止になった主な理由としては「SNS上のリプライやDM等において多数の殺害予告が確認されました」と説明。安全面を優先した結果、中止という判断になったようです。
この投稿には「可哀想すぎる」「ただただ気の毒」「中止は悲しいけど身の安全が1番」「殺害予告する人たちのせいでしゅなちゃんに会えなくなったの本当に悔しいです」「怖すぎる」「殺害予告はりっぱな犯罪」などの声が寄せられました。
「生誕祭来てくれたらもう帰さないからね」2025年12月18日には「生誕祭来てくれたらもう帰さないからね」とつづり、ソロショットを投稿していた天宮さん。ファンからは「喜びに打ち震えている」「アイドルしゅなちゃんまた見れて嬉しい」といった反響が寄せられていました。中止は残念ですが、今後の活動に期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
