ロッテは、1月9日正午に、ロッテオンラインショップ限定で、菓子・ガーナチョコレートのパッケージロゴを自分でアレンジできる「オリジナルガーナチョコレート」を販売する。「Ghana」のロゴ部分をアレンジして、世界に1つだけの特別なガーナが作れるサービス。大好きなあの人や家族、友人のバレンタインのプレゼントにしてみては。ロッテオンラインショップ限定で、期間限定販売となる。





商品特長は、パッケージロゴ「Ghana」部分をアレンジして、世界に1つだけの特別なガーナを作れる（ロゴ部分に入る文字数は18文字以内。使用可能な文字は、半角の大文字アルファベット、半角の小文字アルファベット、数字、半角スペース、一部記号）。裏面にメッセージ欄を設け、自身で自由にメッセージやイラストなどで気持ちを伝えられる。店頭では購入できないロッテオンラインショップ限定、期間限定のサービスとなっている。

［小売価格］1680円（税込・送料別）

［発売日］1月9日（金）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp