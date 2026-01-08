お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が7日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。MCの後輩コンビ「かまいたち」に質問をぶつけた。

中川家、笑い飯・西田とコンビ間での言い争いについて語り合ったこの日。小杉は「山内って怒ることあんの？怒ってそうなとこ見たことないねんけど」と問うた。

「そうですね、あんまりないですね」と答えた山内に、「濱家が山内にガーッと言うときあるやん。ケンカになるんちゃうかってぐらいグアーッって言うけど、ほんまにその文句がキーン！って耳から抜けて行ってる感じで、全然怒ってないんですよ」と関係性を暴露した。

「そんなに言うてますか、僕」と苦笑いの濱家隆一に、「まあそれぐらい山内が変なことしてるねんけどな。ボケで」と小杉は笑った。

山内は「最近は濱家が注意を本番中とかラジオとかで言うんですよ。楽屋とかで言うと変な感じになると思ったのか、ちょっと冗談っぽく指摘してくる」と、近況を語った。

濱家は「楽屋で出前来てるのにケータイ触ってて、何しとんねん、はよ食えや！って。それを舞台上で言ってネタになったりしてるんですけど」と説明。山内も舞台中に前髪を整えただけで「“何前髪直しとんねん、コラァ！”って。ええやん…」と話していた。