銀座コージーコーナーは、1月9日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はない）で「小犬サブレ（8枚入）」と「小ねこサブレ（8枚入）」を、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に、焼菓子取扱店はない）で「小犬ポーチ（10個入）」、「小ねこポーチ（10個入）」、「小犬サブレ（6枚入）」、「小ねこサブレ（6枚入）」を販売する。

1（ワン）が3つ並ぶ1月11日、2（ニャン）が3つ並ぶ2月22日の猫の日を前に、「小犬サブレ」と「小ねこサブレ」が新デザインで登場する。しかも今年は、昨年好評を得た缶入りに加えて普段使いもできるポーチに、プチギフトにもおすすめのBOXタイプがラインアップする。

缶とBOXには、サックリとした食感が魅力の小犬形・小ねこ形のサブレをそれぞれアソート。味わいは風味豊かなバター味と、ほんのりビターなココア味となっている。ポーチには、花形のマドレーヌ2種と、プリントクッキーをアソートした。サブレとマドレーヌのフィルムデザインはそれぞれ5種類でランダムに入っているため、どのデザインが入っているかは開けてみての楽しみ。

自分用にはもちろん、犬好き、猫好きな方へのギフトにも。“ニャン”バー“ワン”のかわいらしさの「小犬サブレ」「小ねこサブレ」をぜひ利用してほしい考え。



「小犬サブレ（8枚入）」

「小犬サブレ（8枚入）」は、サックリとした食感と口の中でほろほろと溶けていく素朴な風味が魅力の、バター＆ココア味の小犬形サブレ。ピクニックを楽しむ小犬たちのかわいいイラストをデザインした缶に詰め合わせ。フィルムのデザインは5種類。ランダムに詰め合わせているので、どの小犬に出会えるかは開けてみてのお楽しみ。なお、サブレは犬用ではない。



「小ねこサブレ（8枚入）」

「小ねこサブレ（8枚入）」は、サックリとした食感と口の中でほろほろと溶けていく素朴な風味が魅力の、バター＆ココア味の小ねこ形サブレ。料理を楽しむ小ねこたちのかわいいイラストをデザインした缶に詰め合わせた。フィルムのデザインは5種類。ランダムに詰め合わせているので、どの小ねこに出会えるかは開けてみてのお楽しみ。なお、サブレは猫用ではない。



「小犬ポーチ（10個入）」

「小犬ポーチ（10個入）」は、柔らかな日差しの中、元気いっぱいに走り回る5種類の小犬のかわいいイラストをデザインした小犬ポーチに、マドレーヌとクッキーを詰め合わせた。しっとりとした質感の合皮のポーチは、ファスナーの引き手部分が小犬サブレをモチーフにしたチャームになっている。マドレーヌのフィルムデザインは5種類。ランダムに詰め合わせているので、どの小犬に出会えるかは開けてみてのお楽しみ。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。マドレーヌとクッキーは犬用ではない。専用手提げ袋付き。



「小ねこポーチ（10個入）」

「小ねこポーチ（10個入）」は、毛糸で遊んだりじゃれ合ったり、思い思いに楽しむ5種類の小ねこのかわいいイラストをデザインした小ねこポーチに、マドレーヌとクッキーを詰め合わせた。しっとりとした質感の合皮のポーチは、ファスナーの引き手部分が小ねこサブレをモチーフにしたチャームになっている。マドレーヌのフィルムデザインは5種類。ランダムに詰め合わせているので、どの小ねこに出会えるかは開けてみてのお楽しみ。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。マドレーヌとクッキーは猫用ではない。専用手提げ袋付き。



「小犬サブレ（6枚入）」

「小犬サブレ（6枚入）」は、サックリとした食感と口の中でほろほろと溶けていく素朴な風味が魅力の、バター＆ココア味の小犬形サブレ。元気いっぱいに遊んでいる5種類の小犬のかわいいイラストをデザインした手提げボックスに詰め合わせた。フィルムのデザインは5種類。ランダムに詰め合わせているので、どの小犬に出会えるかは開けてみてのお楽しみ。なお、サブレは犬用ではない。



「小ねこサブレ（6枚入）」

「小ねこサブレ（6枚入）」は、サックリとした食感とお口の中でほろほろと溶けていく素朴な風味が魅力の、バター＆ココア味の小ねこ形サブレ。お昼寝したりじゃれ合ったり、思い思いに楽しむ5種類の小ねこのかわいいイラストをデザインした手提げボックスに詰め合わせた。フィルムのデザインは5種類。ランダムに詰め合わせているので、どの小ねこに出会えるかは開けてみてのお楽しみ。なお、サブレは猫用ではない。

［小売価格］

小犬サブレ（8枚入）：1566円

小ねこサブレ（8枚入）：1566円

小犬ポーチ（10個入）：1650円

小ねこポーチ（10個入）：1650円

小犬サブレ（6枚入）：702円

小ねこサブレ（6枚入）：702円

（すべて税込）

［発売日］1月9日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp