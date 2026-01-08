イオンリテールは1月27日、「イオン」「イオンスタイル」等、445店舗（関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアのほかに、北海道、東北、九州、沖縄の店舗も含む。一部取り扱いのない店舗がある）と「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」にて、スキンケアブランド「COPERNICA（以下、コペルニカ）」から、泡立てるともっちりふわふわ感触で肌あたりの良い「もちふわスクラブイン洗顔」を発売する。

同社は、性別や年齢に関係なく重要な「角層バリア機能や皮膚表面環境」と、毛穴・黒ズミや乾燥、ニキビなど「Z世代に多い肌悩み」に着目したスキンケアブランド「コペルニカ」を展開している。

新発売の「もちふわスクラブイン洗顔」は、肌あたりのやさしいこんにゃく由来のスクラブ（グルコマンナン（洗浄補助成分））やフルーツAHA（ビルベリー果実エキス、サトウキビエキス、レモン果実エキス、オレンジ果実エキス、サトウカエデエキス（すべて保湿成分））などを配合した洗顔料。スクラブが毛穴よごれをかきだし、ハチミツ由来のピーリング剤（グルコノバクター／ハチミツ発酵液（整肌成分））配合のもちふわ泡で古い角質を落とす。



「もちふわスクラブイン洗顔」

もちふわスクラブイン洗顔の特長は、天然由来の成分（ビルベリー果実エキス、サトウキビエキス、レモン果実エキス、オレンジ果実エキス、サトウカエデエキス（すべて保湿成分））で、やさしくピーリングすることで、肌に負担を与えずに古い角質を洗い流せる。洗顔ネットでしっかり泡立てるとスクラブ感が薄まり、もっちりふわふわ感触で、より刺激少なく洗える。そのまま塗り広げて、パックとしても使用可能。毛穴の汚れが落ちてスッキリする。

マンナンスクラブ（グルコマンナン（洗浄補助成分））で毛穴の汚れをかきだし、ピーリング成分（ビルベリー果実エキス、サトウキビエキス、レモン果実エキス、オレンジ果実エキス、サトウカエデエキス（すべて保湿成分）・グルコノバクター／ハチミツ発酵液（整肌成分））で剥がした古い角質を泡でとりこみ洗い流す。すっきりツルツルの洗い上がりになる。

整肌チューニングコンプレックス（グリチルリチン酸２Ｋ、加水分解酵母、ゼニアオイ花エキス、アカモクエキス（すべて整肌保湿成分））にプラスして、肌に潤いを与える4種のヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（すべて保湿成分））、異性化糖（保湿成分）などを配合し、しっとり肌へと洗い上げる。

同社はこれからもコペルニカの商品を拡充し、シンプルで無駄のない、消費者の生活に寄り添った必要十分なスキンケア・メイク商品を提案していく考え。

［小売価格］1650円（税込）

［発売日］1月27日（火）

イオンリテール＝https://www.aeonretail.jp