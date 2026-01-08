Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡¡ÖSHOCK¡×½ªÎ»¤ËËÜ²»ÅÇÏª¡¡25Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×1Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ä¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥í¥¹¡×
¡¡¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê47¡Ë¤¬7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£24Ç¯´Ö¼ç±é¤·¤¿ÉñÂæ¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢00Ç¯11·î¤Î½é±é¤«¤éÁ´2128²ó¤ò¾å±é¤·¡¢Ìó370Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î±é·à»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¡£24Ç¯11·î¡¢Åìµþ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤Ç24Ç¯´Ö¡ÊÂ¤«¤±25Ç¯¡Ë¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸µÇµÌÚºä46¤ÎÃæÂ¼ÎïÇµ¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£ÃæÂ¼¤Ï23¡¢24Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØSHOCK¡Ù¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ê24ºÐ¤ÎÃæÂ¼¤¬¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¡ØSHOCK¡Ù¤ò¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤¬25Ç¯¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤¤è¤Í¡£¤Þ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é25Ç¯¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥½¥í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥í¥¹¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥í¥¹¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤ó¤«¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£