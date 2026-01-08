°æ¾å¾°Ìï vs ÃæÃ«½á¿Í¡¡5¡¦2Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬Àµ¼°·èÄê¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡Ö£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤â³«ºÅ¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤È£×£Â£Á¡õ£×£Â£Ã¡¢£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬£µ·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç£Ó£Ã£Å£Î£Å¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤ÆÆüËÜÁª¼ê£²¿Í¤Î·ãÆÍ¤Ï¡Ö£µ·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë£²¿Í¤Î°ÎÂç¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤ÊÂÐ·è¤¬£µ·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï£±£²£²¥Ý¥ó¥Éµé¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ë¤ÎÀäÂÐÅª²¦ºÂ¤ò¤«¤±¡¢ÃæÃ«¤Ï°æ¾å¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï£µ·î£³Æü¤Ë£Ø¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¡¢£´¡Á£¶Æü¤Þ¤Ç¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖºòÇ¯¡¢ÌµÇÔ¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Î£²¿Í¤¬¼Â¸½¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦Á´ÂÎ¤¬´üÂÔ¤ò¶»¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â£³¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£