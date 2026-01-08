timelesz松島聡、“ひよこ組”衣装着せたアレンジグッズが話題「メンバー愛が溢れてる」「真似したい」
【モデルプレス＝2026/01/08】timelesz（タイムレス）の松島聡が1月7日、自身のInstagramを更新。メンバーのぬいぐるみの衣装を着せたグッズを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】timeleszメンバー「ひよこ組コーデ可愛すぎる」メン愛溢れるアレンジグッズ
松島は同日からtimelesz のライブツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」の東京・東京ドーム公演が開演することを受け「そちゃぬいもよろしくです」と自身のぬいぐるみグッズを公開。ジャケットは猪俣周杜、スニーカーは篠塚大輝、ボトムスは橋本将生のぬいぐるみの衣装を着用させており「それぞれ、お借りしてます」とつづっている。
この投稿には「ひよこ組（※橋本・猪俣・篠塚の3人の愛称）コーデ可愛すぎる」「アレンジがお洒落」「真似したい」「全員分欲しくなる」「着せ替え天才」「メンバー愛が溢れてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆松島聡、自身の“ぬい”に橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝の衣装を着せ替え
◆松島聡の投稿に反響
