横澤夏子、3人の子どもたちと全力雪遊び「ワクワク感が伝わる」「後ろ姿が可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】お笑いタレントの横澤夏子が1月7日、自身のInstagramを更新。3人の子どもたちとの雪遊びの様子を公開した。
【写真】35歳芸人「後ろ姿が可愛すぎる」3人の子どもと全力雪遊びショット
横澤は「お正月は思いっきり雪遊び！」とコメントし、真っ白の雪景色で雪が降っている中での雪遊びの様子を公開。花柄の防寒着を着た子どもたちが2人と1人に分かれて2つのそりに乗り、それを横澤が1人で引いているショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「お母さんすごく頑張ってる」「子どもたちのワクワク感が伝わる」「3人の後ろ姿が可愛すぎる」「全力で素敵なママ」などと反響が寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
