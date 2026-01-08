りんごちゃん、金髪ロングヘア×サングラスの過去写真公開「時代を感じる」「ギャル味がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】ものまねタレントのりんごちゃんが1月6日、自身のInstagramを更新。金髪ロングヘアの過去写真を公開した。
【写真】37歳ものまねタレント「時代を感じる」金髪ロングの過去ショット
りんごちゃんは「出てきた大掃除してたら」とコメント。金髪ロングヘアでサングラスをかけ、脚を組んで座って携帯電話を見ている過去の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「ギャル味がすごい」「ガラケーに時代を感じる」「ずっと可愛さ保ってる」「かっこいい」「何歳の時だろう？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳ものまねタレント「時代を感じる」金髪ロングの過去ショット
◆りんごちゃん、金髪ロングヘアの過去写真公開
りんごちゃんは「出てきた大掃除してたら」とコメント。金髪ロングヘアでサングラスをかけ、脚を組んで座って携帯電話を見ている過去の写真を公開した。
◆りんごちゃんの過去写真に反響
この投稿に、ファンからは「ギャル味がすごい」「ガラケーに時代を感じる」「ずっと可愛さ保ってる」「かっこいい」「何歳の時だろう？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】