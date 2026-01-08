Stray Kids¡¢Ê©¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¡ªG-DRAGON¤é¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë
Stray Kids¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËºÆ¤Ó½Ð±é¤·¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
Stray Kids¤Ï¡¢1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥é¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊParis la Défense Arena¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖLe Gala des Pìces Jaunes¡×¡Ê²«¿§¤¤¥³¥¤¥ó½¸¤á»üÁ±¹Ô»ö¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤È¤Î"·ã¥¢¥Ä"2SHOT
¡ÖLe Galades Pìces Jaunes¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂçÅýÎÎÉ×¿Í¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÉÂ±¡ºâÃÄ¡ÖOpération pìces jaunes¡×¡Ê²«¿§¤¤¥³¥¤¥ó½¸¤á»üÁ±ÃÄÂÎ¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤äÀÄ¾¯Ç¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ð¶â½¸¤á¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¡¢Stray Kids¤Ï¡¢G-DRAGON¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¢¥®¥ì¥é¡¢¥¨¥¤¥µ¥Ã¥×¡¦¥í¥Ã¥¡¼¤éÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Stray Kids¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î½Ð±é¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Stray Kids¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥Ñ¥ê¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡ÖLe Gala des Pìces Jaunes¡×¡Ê²«¿§¤¤¥³¥¤¥ó½¸¤á»üÁ±¹Ô»ö¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·Ìó12Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎK-POP¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢2026Ç¯¤âºÆ¤Ó¸½ÃÏ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤µ¤é¤ËStray Kids¤Ï¡¢1·î1Æü¤Ë¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤·¤¿¿·Ç¯¥×¥é¥óÈ¯É½±ÇÁü¡ÖStray Kids ¡ÈSTEP OUT 2026¡É¡×¤Ç¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£1·î¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹»üÁ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢6·î¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖThe Governors Ball Music Festival¡×¡¢9·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖRock in Rio¡×¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤âÂ³¤¯¤Ê¤«¡¢Ç¯½é¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤ëStray Kids¤Î2026Ç¯¤Î³èÌö¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
