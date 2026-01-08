尾崎美紀（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/08】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月6日、自身のInstagramを更新。恋人との雪国ショットを公開した。

【写真】32歳2代目バチェロレッテ「おしゃれすぎる」恋人との密着ショット

◆尾崎美紀、恋人との年始雪国ショット公開


尾崎は「年始から乗馬できたので幸せ」と記し、雪景色の中での写真を複数枚投稿。馬の両脇に恋人と立っているショットや、恋人と頭を寄せ合った笑顔の密着ショットなどを公開した。

◆尾崎美紀の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「素敵な2人」「乗馬かっこいい」「絵になるカップル」「おしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

