「バチェロレッテ2」尾崎美紀、恋人との密着ショット公開「絵になるカップル」「おしゃれすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月6日、自身のInstagramを更新。恋人との雪国ショットを公開した。
【写真】32歳2代目バチェロレッテ「おしゃれすぎる」恋人との密着ショット
尾崎は「年始から乗馬できたので幸せ」と記し、雪景色の中での写真を複数枚投稿。馬の両脇に恋人と立っているショットや、恋人と頭を寄せ合った笑顔の密着ショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な2人」「乗馬かっこいい」「絵になるカップル」「おしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆尾崎美紀、恋人との年始雪国ショット公開
◆尾崎美紀の投稿に反響
