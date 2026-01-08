【スシロー】「特ネタ中とろ」「濃厚うに包み」が180円→110円で登場 / 1月9日から全国販売
回転寿司チェーン「スシロー」は、2026年1月9日から1月25日の期間、全国の店舗にて「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を税込110円〜で販売する。
通常は税込180円〜で提供している人気ネタを、お得な価格で楽しめる“すし初め”企画だ。
今回のフェアでは、まぐろならではの旨みと脂のバランスを楽しめる「特ネタ中とろ」と、とろっとした食感と濃厚な旨みが特徴の「濃厚うに包み」を、期間限定の特別価格で提供する。そのほか、食べ比べメニューや季節のネタ、サイドメニューもラインアップする。
◆特ネタ中とろ
価格:税込110円〜(通常価格 税込180円〜)
販売期間:2026年1月9日(金)〜1月25日(日)
特ネタ中とろ
◆濃厚うに包み
価格:税込110円〜(通常価格 税込180円〜)
販売期間:2026年1月9日(金)〜1月25日(日)
濃厚うに包み
◆青森サーモン食べ比べ
価格:税込260円〜
販売期間:2026年1月9日(金)〜1月25日(日)
青森サーモン食べ比べ
◆メカジキ中とろ食べ比べ
価格:税込260円〜
販売期間:2026年1月9日(金)〜1月25日(日)
販売予定総数39万食。
メカジキ中とろ食べ比べ
◆馬刺し食べ比べ
価格:税込360円〜
販売期間:2026年1月9日(金)〜1月25日(日)
内容:馬刺しねぎとろ 卵黄醤油がけ、馬刺し赤身の炙り ステーキソースがけ。
馬刺し食べ比べ
◆東坡肉(トンポーロー)にぎり
価格:税込180円〜
販売期間:2026年1月9日(金)〜1月25日(日)
東坡肉（トンポーロー）にぎり
◆天然とろあじ
価格:税込180円〜
販売期間:2026年1月9日(金)〜1月25日(日)
天然とろあじ〈サイドメニュー〉
◆うにクリーミーコロッケ
価格:税込200円〜
販売期間:2026年1月9日(金)〜1月25日(日)
※一部店舗では取り扱いなし。
うにクリーミーコロッケ
◆本ずわい蟹の茶碗蒸し
価格:税込320円〜
販売期間:2026年1月9日(金)〜1月25日(日)
本ずわい蟹の茶碗蒸し
※価格は店舗により異なる
※店内飲食時の価格