プラッツは、プラモデル「1/24 トヨタ ランドクルーザー BJ-44(ソフトトップ/ハードトップ)」を2月に再販する。価格は8,360円。

本製品は、クロスカントリー車として世界的に高い知名度と人気を集めるトヨタのランドクルーザーより、1979年に登場したBJ-44型を1/24スケールでプラモデル化したもの。

仕上がり全長175mmで、タフで故障の少ない信頼性の高さが評価されたランクルのスタイルを実感たっぷりに再現しており、ボディパネルのプレスラインなどもしっかりと表現しているほか、モデルはハードトップとソフトトップの2種類のルーフパーツを用意している。

ハンドルは右仕様、左仕様のどちらかを選んで組み立てることができ、シャーシ下面のサスペンションや四輪駆動のドライブトレインなどもモデル化され、立体的でメカニカルな仕上がりとなっている。

トレッドパターンもリアルに再現されたラバータイヤとの組み合わせで、評価を集めた走行性能の高さも伝わってくるほか、フロントバンパーに装備されたウインチなどもモデル化され、フロントグリルの再現とともにパワーを感じる仕上がりが楽しめる。

また本製品以外にも、ボンネットフードラッチやフェンダーミラーを再現した新規3Dプリントパーツが付属する「1/24 トヨタ ランドクルーザー BJ 44 (ソフトトップ/ハードトップ) 3Dプリント ディテールアップパーツ付属」も2月に再販を予定している。価格は8,800円。

