サッカーＪリーグでＪ３参入１年目で優勝、今季からＪ２に昇格する栃木シティＦＣのＤＦ鈴木裕斗（２５）が出身地の東京・墨田区の山本享区長を表敬訪問し、「夢はＪ１昇格」と力強く抱負を語った。

栃木シティＦＣは昨年１１月２９日にアウェイの相模原ギオンスタジアムで行われたＪ３リーグ最終戦でＳＣ相模原に５―０と圧勝して優勝。同２３日のＣＩＴＹ ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＳＴＡＴＩＯＮでのホーム最終戦でＡＣ長野パルセイロに３―０で勝利し、ＪＦＬ、Ｊ３、Ｊ２と「Ｊリーグ史上初めて３年連続の昇格」（平池紘士・栃木県議）を決め、昨季は２３勝８分け７敗で勝ち点７７の好成績。特にホームゲームでは最終戦まで７連勝の１９試合中１４勝という圧倒的な強さを見せ、地元サポーターを熱狂させた。

チーム躍進の原動力となったのが、右サイドバックのレギュラーとして活躍した鈴木裕斗。地元・中川小６年まで墨田区サッカー協会所属の中川ＦＣでプレー。吾妻立花中に進学後は、隣区の葛飾区を中心に活動するジェファＦＣに移り、大阪・興國高、流通経済大を経て加入。昨年２月１５日のＳＣ相模原戦でＪ初出場を果たした。Ｊ２昇格を決定させた同１１月２３日のＡＣ長野パルセイロで初得点。墨田区出身のＪリーガーとしても初めて得点をマークし、Ｊ２となる今季での一層の活躍が期待される。

「大学時代もほとんど試合に出られなかったけれど、サッカーを始めた小学３年生ぐらいからＪリーガーになる夢は持ち続けていた」という鈴木裕斗。遅咲きのサクセスストーリーに、山本区長は「本当に実現してすごい。こういう選手が出てくると、みんなの目標になる」と称えた上で「これから鈴木裕斗選手を墨田区としてもどんどんＰＲしていきたい」とエール。鈴木裕斗も“攻めて攻めて攻め抜く”プレースタイルに触れながら「運動量を含め、そういうところを目指してやってきているので」と目を輝かせた。

Ｊリーグは今年から「秋春制」に以降するため、２月７日から６月７日まで特別大会「Ｊリーグ百年構想リーグ」が開催され、Ｊ２・Ｊ３所属の４０クラブは「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」に挑む。地域リーグラウンドの第１節は２月７日のベガルダ仙台戦、同１５日はブラウブリッツ秋田戦に決まり、いずれも相性のいいＣＩＴＹ ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＳＴＡＴＩＯＮのホームでゲームとなる。既に５日からチームは始動し、トレーニングも本格スタート。年明け早々には横浜ＦＣからＦＷ鈴木武蔵の加入が発表され、チームにはＦＷ鈴木国友を含め複数の鈴木がいるだけに、鈴木裕斗も存在感を示してチームをＪ２優勝に導くつもりだ。