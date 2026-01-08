静かだなと思ったら…納豆まみれの我が子、衝撃の光景と香りに「納豆ギャングだ！」「豪快にやったな〜」
納豆まみれになった1歳の子どもの写真がThreadsで話題となっている。投稿したのは、一姫二姫三太郎の母（@suzu_aya.ne）さん。「静かだな…と思ったら…どこから手をつければいいか分からなくなって、思わず写真撮った」という投稿は7.1万回表示、2000件以上のいいねを記録し、「どーしても納豆が食べたかったんだなぁと思うとかわいい」「静かな時が一番危険なんですよね」「こういう時まず冷静に写真撮って現場検証しますよね」などのコメントが寄せられた。まだつかまり立ちや伝い歩きしかできないという末っ子の大胆な行動について、母親に話を聞いた。
【写真】納豆まみれになったその後…！綺麗に洗われ、ぐっすり就寝
――納豆まみれのお子さんを見た瞬間、まずどのような感情がわき、どのような行動を取りましたか？
「あまりの惨事に途方に暮れました。その後、思わず写真を撮りました」
――納豆まみれのお子さんが見せた、特に印象的だった表情や仕草についてお聞かせください。
「目が合った瞬間、とても嬉しそうに破けたパックを差し出してきました」
――息子さんはその後どうなりましたか？
「本人も服も綺麗に洗われ、いつも通りの量の夜ごはんをもりもり食べ、無事に就寝しました」
――今回の出来事を通して、お子さんの成長や新たな一面をどのように感じましたか？
「まだつかまり立ちや伝い歩きしかできないのに、まさかこんなに大胆な行動をするなんて驚きでした」
――投稿後に寄せられた反響で特に記憶に残っているものがあれば教えてください。
「色んなものにまみれている他のお子さんのエピソードもたくさんいただきました」
