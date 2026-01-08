テレビ朝日「ロンドンハーツ２時間ＳＰ スポーツテスト２０２６」が６日に放送され、人気芸人２１人のスポーツバトルが展開された。

この大会「５０ｍ走」で、バッテリィズ・エース、尾形貴弘、野田クリスタルらが万全を期して優勝を狙うも、体重７キロ増のカカロニ・栗谷が７・０３秒で余裕の圧勝。２連覇を果たし、ユニホームを脱ぎ捨て、わがままボディを見せつけて笑わせた。

ネットでは、まさかの俊足に「栗谷が足速いだけで面白すぎる」「栗谷が足速いだけで面白すぎる」「マジでなんでこの体型でこんな早いんだカカロニ栗谷」「栗谷の足が速いの本当謎」「栗谷本当に速いなｗ」と驚きと笑いが広がった。

テレビではキャラも手伝って小柄に映ることもあるが、公式では身長１７５ｃｍ、体重７４ｋｇ。カカロニのＹｏｕＴｕｂｅでは、幼少時から少年サッカーで神奈川トップクラスで活躍し、無敵だった時代も。現在日本トップで活躍する選手らとの対戦経験もあり、ジュニアユースの有望選手らも集まった厚木北高は高１時は県内無敗だったことなどを明かしている。