中川さんは、穏やかな微笑みを浮かべた写真を添えて、「母の書道作品の展示を見に上野へ」と投稿。鮮やかな青色のリブ編みニットワンピースを身にまとい、「おととし一目惚れしてゲットしたお気に入りのワンピース、なかなか着る機会がなかったのでようやくおろすことができて大満足です」と喜びを表現しました。





深い青色で統一されたニットのワンピースは縦リブの質感が特徴的で、体のラインに沿ったシルエットが美しく映えています。





さらに投稿では「実は私も小さい頃同じ先生のお教室に通っていたのですが、なんと美術館内で先生と遭遇できて」と偶然の再会があったことを伝えています。「解説を聞かせていただきながらまわれて幸せでした」と充実した時を過ごしたことがうかがえます。





訪問先は上野公園にある「東京都美術館」で、煉瓦造りの壁に刻まれた館名が写真に収められています。木漏れ日に照らされ、冬晴れの天気にも恵まれたようです。





また母親との素敵なひとときとして「その後、母とアフタヌーンティーも」と投稿。写真には三段式のティータイム用スタンドの写真も添えられています。上段には小さなハンバーガー風サンドイッチとマカロン、下段にはチョコレートやケーキ、アイスクリームなどが並べられ、母娘の楽しいティータイムを彩っていました。





落ち着いた雰囲気の店内で、アフタヌーンティーを楽しむ中川さんの穏やかな表情で微笑む姿から、充実した一日を過ごした様子が伝わってきます。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫





3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。

