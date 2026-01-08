ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」滝沢秀一（49）が8日までに自身のXを更新。その地域の住みやすさを見極めるために見るべきポイントを明かした。

滝沢は「昨日、回収した地域に住みたいと思いました！」と奇麗にキャップとラベルがはがされた状態のペットボトルがまとめられた様子を投稿。

「ペットボトルの出し方が綺麗で可燃ごみの出し方がすごく汚いということはあまり見たことがないので、僕はペットボトルの日の集積所をよく見ています」と注目ポイントを明かした。「ここ住みたいな、ここには嫌だなーを僕はペットボトルを見て判断しています」と説明。

フォロワーからは「素晴らしい！キャップとラベルが全部外されてますね」「こんな感じのところに住んでいますが確かに住みやすいです」「捨て方が綺麗だと回収時間も短くて済みますしね」「ゴミ分別するのとても気持ちいいって滝沢さんフォローしてから思うようになった」「なるほど！ゴミの出し方、始末の仕方は確かに人柄、地域柄が現れますね」「滝沢さんの漫画でも引越し先を決めるのはゴミ集積所を見てから決める。と描いてありましたね」と、さまざまなコメントが寄せられた。