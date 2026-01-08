太田光×石井亮次『多すぎニッポン』24日放送 激安野菜・古着・落とし物から日本の今を映す
激安野菜、古着、落とし物――。日本各地にあふれる「多すぎ」をテーマにした人間ドキュメントバラエティ『太田石井の多すぎニッポン』が、1月24日（後2：00〜3：24）にCBC・TBS系全国28局ネットで放送される。
【画像】MCの太田光（爆笑問題）、石井亮次の2ショット
「多すぎ」という切り口に特化し、なぜ多すぎるのか、その背景まで徹底取材。日本社会のリアルな姿を浮き彫りにする。MCを務めるのは、太田光（爆笑問題）と石井亮次。ゲストは“なにかしらの多すぎを持つ人”として、浅野ゆう子、鈴木亜美、齊藤京子、松本利夫（EXILE）、浮所飛貴（ACEes）が登場。多彩な顔ぶれが番組を盛り上げる。
番組では、身近でありながら見過ごされがちな、3つの「多すぎ現象」の裏側にカメラが迫る。
1つ目は「東京の落とし物」。東京都内で届けられる落とし物は、年間440万件以上と過去最高を記録。東京の落とし物だけが集まる施設に潜入し、ブランド品や電化製品、さらには思わぬ“珍品”まで、落とし物を通して東京の今が見えてくる!?
2つ目は「テレビ初取材！古着が常時10万着以上集まる倉庫」。100円で仕入れた古着が1万円以上で取引されることもあるという空前の古着ブームの舞台裏に迫る。世界中から古着を仕入れる社長をテレビ初取材した。
3つ目は「野菜」。大根30円、キャベツ50円、さらにはタイムセールで野菜が無料になることもある愛知の激安スーパーに密着。実は東京・大阪のほうが深刻だというフードロス問題の現実と、「野菜を救う」社長の奮闘を追う。
収録後、取材に応じた太田光は「去年も『多すぎニッポン』を放送したんだけど、収録場所が狭すぎて“狭すぎニッポン”だった（笑）。今回はちゃんと広いスタジオで、ゲストも豪華。“人のよさ”も感じられる番組になっているので、土曜の午後に気楽に見てほしいです」とコメント。
現代の“多すぎ問題”を目にして太田は時代の変化を痛感したそう。「バブルの頃は“残す”なんて意識がなかったけど、今は“本当に大切なものは何か”を考える時代になっていると思います」と話した。
石井は「番組は確実にパワーアップしています！しかも、ゲストが皆さん面白い！太田さんと僕の間に座るのは浅野ゆう子さんですよ。MC2人が浅野ゆう子さんを挟んで座るという」と、バラエティ番組で浅野と共演できたことが何よりうれしかった様子。さらに、「“多すぎ現象”を深掘りして“日本の縮図”が見えてくるような番組になっています。ぜひご覧ください！」とアピールした。
