従業員を雇わずに1人で経営する「ひとり社長」にとって、収入と支出を正しく把握することは事業継続の生命線です。とくに副業収入がある場合、確定申告の要否や経費管理、口座の分け方など、知らずに損をするポイントも少なくありません。本記事では、副業評論家の藤木俊明氏が、著書『副業・複業・ひとり社長で年金に月プラス10万円を得る方法』（日経ビジネス人文庫）をもとに、副業収入を「財布を分けて管理する」考え方から、個人事業主として必要な税務・金融の基本までを分かりやすく解説します。

「ひとり社長」になる上でのお金の管理

副業で確定申告が必要となる「20万円」の意味とは

副業を始めることで本業とは別の収入が入ってくると、納税も無縁ではなくなってきます。最低限のことを心得ておきましょう。

給与所得者（会社員など）で、会社の本業とは別に副業（アルバイトなども含む）を行っている人すべてに関わるのが「20万円」という金額です。所得合計が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。

ご存じの方も多いでしょうが、「収入」と「所得」の違いは次です。

・収入：売上や給与の額面そのもの（経費を引く前の金額）

・所得：収入から必要経費を差し引いた金額（利益）

「副業収入−必要経費＝所得」

副業で得た収入から必要経費を差し引いた所得が20万円を超えなければ、確定申告は必要ありません。仮に、年間の副業の収入が「5万円×12カ月＝60万円」で、その収入を得るために45万円の必要経費がかかったとしたら、所得は「60万円−45万円＝15万円」。この場合、確定申告は必要ないわけです。

ただし、かかったお金が必要経費だと証明するもの、つまり領収書などの書類を保管しておく必要があります。「その仕事を行って収入を得るためにどうしても必要な支出だった」と税務署に説明できるものということになります。

たとえば仕事のために買った資料（本や雑誌、新聞、有料ネットニュースなど）、副業の打ち合わせで使った喫茶代、10万円までの情報機器などです。

「普段使い」と「副業用」に財布を分けよう

まず「財布を分ける」ところから始めましょう。自分の財布を、生活費に使う銀行口座と、副業収入が入ってくる銀行口座を別にして管理します。副業での領収書やクレジットカード支払いの明細をファイルボックスにどんどん投げ入れていくか、アプリなどで管理します。

財布を分けるのは副業で得たお金をどう使うかを“見える化”するためです。副業などをうまくこなして、自分の成長につなげている人の多くは、「副業で得た収入は自分のために投資する」と語っています。

たとえば、遊んで学べる体験プラットフォーム「アイニ」で「街歩き体験」を企画し、東京の吉原地区の歴史を解説しながら案内する方は、その金額のかなりを歴史の勉強や資料を買うために費やしているとのことでした。参加客も歴史に詳しい人が多く、いつも知識をアップデートしていかないと見放されてしまうから、というのが理由です。

「自分がそもそも歴史好きだから、散財することもあります」と笑っていましたが、このように、副業で得たお金を投資に使うのは意義のあることだと思います。

定年後のシミュレーションにもなる

会社勤めの方が本業と副業で財布を分けて管理するのは、来るべき定年後をシミュレーションするためにもなります。定年退職後の方も「年金収入」という主収入とは別に管理するため分けたほうがいいでしょう。副収入は別に管理して、だんだん増えるようにしていき、見込みがあれば「ひとり社長」を検討してもいいかもしれません。

個人のままでも銀行口座を分ける

個人のまま、あるいは個人事業主として仕事を始める場合も、事業用の口座を分けて管理するのがおすすめです。個人口座の開設は法人に比べ手続きが簡単で、ネット銀行を選ぶことで利便性やポイントなどのメリットも得られます。

さらに、その仕事用口座と同じ銀行でクレジットカードをつくれば、副業の経費管理も便利になりポイント特典も受けられます。

個人事業主は「屋号付き口座」の開設も可能ですが、マネーロンダリング防止等の観点から、本人確認書類に加えて、開業届の控えやe-Taxの受信通知など、事業の実在性や開業の事実がわかる資料の提出を求められることがあります（必要書類は金融機関により異なります）。ただし、口座名義は「屋号＋個人名」となり、法人名義とは区別されます（屋号だけ［匿名］での口座開設は不可）。

すでに同じ銀行で個人口座がある場合、屋号付き口座の追加開設は断られるケースもあります。金融機関や審査基準によっては、準備が整っていても口座開設が認められない場合があるので注意しましょう。どうしても屋号での口座をつくりたい場合には、「団体名義」での口座開設という方法があります。

たとえば、ゆうちょ銀行では「人格なき社団」と呼ばれる、法人格のない団体名義の口座開設が認められています。揃える書類等は、ゆうちょ銀行のホームページでご確認ください。

「個人事業主」として開業

法人を設立しなくても、自分ひとりで事業を始める場合、「個人事業主」として活動することができます。「会社を定年退職して個人事業主として開業」というモデルを見てみましょう。

●税務署に開業届を提出

まずは、公的に「個人事業主として事業を始めました」と税務署に届け出ます。

・提出する書類：個人事業の開業・廃業等届出書（開業届）

・提出先：あなたの納税地（通常は住所地）を管轄する税務署

・提出期限：事業を開始した日から1カ月以内

提出後は、提出事実がわかる証憑（e-Taxの受信通知や、税務署の収受が確認できる控え等）を必ず保管してください。これらは事業用口座の開設や補助金申請など、個人事業主であることを示す重要な資料になります。

開業届の提出後は、毎年、所得に応じて確定申告が必要になります。

●青色申告承認の申請

確定申告には「白色申告」（簡易にできる）と「青色申告」（少し手間がかかるが節税にメリットがある）のふたつの方法があります。青色申告の主なメリットは次の通りです。

・特別控除：所得から最大65万円を差し引け、税金が安くなる

・赤字の繰り越し：事業の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる

・家族への給与：配偶者や親族に支払う給与を経費にできる

●インボイス登録の手続き

適格請求書発行事業者（インボイス登録業者）になるための手続きです。登録すると登録番号が渡され、これを取引先に請求するとき記載します。もちろん登録しないという選択肢もありますが、企業と取引をするためには、事実上必須の手続きとなります。適格請求書発行事業者以外との取引になると、取引先企業が余計な消費税の支払いが増えてしまうからです。

・提出する書類：適格請求書発行事業者の登録申請書

・提出先：所轄税務署（書面）またはe-Tax（電子）。税務署受理後、インボイス登録センターで審査・登録

・提出時期：いつでも可能

●その他、副業を始める際にやること

前述のように事業用の銀行口座を開設します（財布を分ける）。税務署とは別に、都道府県にも事業を始めたことの申告もしましょう。各都道府県のウェブサイトで様式をダウンロードできます。必要に応じて、国民年金・国民健康保険の切り替えをします。

こうして流れを整理してみると、けっこうやることがあるものです。あらためて「ひとり社長」としてやっていこうとするなら、こうしたお金まわりの仕組みについても知らないでは済まされない、ということを理解していただくために、あえて説明しました。

収入を本当に少なくして、確定申告をしない程度の範囲でやっていこうという働き方も十分にありだと思います。一方、「年金プラス10（プラ10）」つまり月々10万円程度を目標にして働いていくと、金融機関や税務署と向き合うことは避けられません。自分のライフプランに合わせて、賢く収入を確保する方法を考えたいものです。

藤木 俊明

有限会社 ガーデンシティ・プランニング

代表取締役