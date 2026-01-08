¡ÖºÇ¶áÊâ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¿Æ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡¡75ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë·ò¿Ç¤ÇÁá´üÈ¯¸«¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¤Ë¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡ÖÊì¤¬ºÇ¶á¡¢»¶Êâ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÉã¤Î¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡½¡½¡£
50Âå¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢70Âå¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏËèÄ«¤Î»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Êì¤â²È¤Ë¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢Éã¤â¿©»ö¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·¤Ð¤«¤êµ¤¤¬¤«¤ê¡¢¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥¤¥ë·ò¿Ç¤È¤Ï¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·ò¿Ç¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢µõ¼å¾õÂÖ¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥ë·ò¿Ç¤Ï²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦ÊÑ²½¤òÁá¤á¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë·ò¿Ç¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À©ÅÙ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥ë¤È¤Ï²¿¤«
¥Õ¥ì¥¤¥ë¤È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¡ÖFrailty¡Êµõ¼å¡¦ÀÈ¼å¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÈÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤ÎÃæ´ÖÃÊ³¬¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤¡¢¶ÚÎÏ¤ä¿´¿È¤Î³èÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ï¡Ö²þÁ±¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¸µ¤Î·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü²ðÆþ¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ÈÂÎÅª¥Õ¥ì¥¤¥ë¡§¶ÚÎÏÄã²¼¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É
¡¦Àº¿À¡¦¿´ÍýÅª¥Õ¥ì¥¤¥ë¡§Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤É
¡¦¼Ò²ñÅª¥Õ¥ì¥¤¥ë¡§ÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¡¢¼Ò²ñ¸òÎ®¤Î¸º¾¯¤Ê¤É
¤³¤ì¤é¤ÏÁê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¤¡¢°½Û´Ä¤òÀ¸¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥ë·ò¿Ç¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï
¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´Þ¤àÁí¹ç·ò¿Ç¤Ï¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ê¼ç¤Ë75ºÐ°Ê¾å¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü»þ´ü¤ä¼õ¿ÇÊýË¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë·ò¿Ç¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÁÌäÉ¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î³èÆ°¾õ¶·¡¢¿©½¬´·¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë15¤Î¼ÁÌä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¾õÂÖ¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÊÌ¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤ÏÊÝ·ò»Õ¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÊÝ·ò»ØÆ³¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î²ð¸îÍ½ËÉ»ö¶È¡Ê±¿Æ°¡¢±ÉÍÜ¡¢¸ý¹Ð¥±¥¢¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸î¾õÂÖ¤è¤ê¤âÁ°ÃÊ³¬¤Ç»Ù±ç¤ò
¥Õ¥ì¥¤¥ë·ò¿Ç¤Ï¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç²ð¸îÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë·ò¿Ç¤Î¼ÁÌä¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ËÅ¾¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÊâ¤¯Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¤Ê¤É¤Î¡Ö¿ÈÂÎÅª¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤ÎÃû¸õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Î¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¼çºÅ¤¹¤ë²ð¸îÍ½ËÉ¶µ¼¼Åù¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í×²ð¸î¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë±¿Æ°µ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¿Ç¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤é²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢²ð¸îÇ§Äê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐºö¤òÃÎ¤ì¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥ë·ò¿Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ×²ð¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍ×²ð¸î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤ò¼¨¤¹À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ÎÂÐºö¤¬¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
