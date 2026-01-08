スカパラの“VS.シリーズ”第5弾ゲストはアイナ・ジ・エンドに決定
東京スカパラダイスオーケストラが、9日に配信リリースする新曲のゲストアーティストとして、アイナ・ジ・エンドを迎えることを発表した。
【写真】カワイイ…！赤が映える衣装のアイナ・ジ・エンド
リリースされるのは、「戦うように一緒に音楽を作っていく」というコンセプトを掲げた“VS.シリーズ”の第5弾。従来のfeat.形式ではなく、楽曲制作の段階からゲストとともに取り組むコラボシリーズで、これまでにALI、Chevon、TK（凛として時雨）、稲葉浩志を迎えてきた。今回の第5弾では「VS. アイナ・ジ・エンド」として、「崖っぷちルビー（VS. アイナ・ジ・エンド）」がリリースされる。
同曲は、フジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』の主題歌として書き下ろされたもので、スカパラとアイナ・ジ・エンドに加え、元BiSHのサウンドプロデューサーである松隈ケンタが共作に参加。崖っぷちだからこそ見えるものを武器に、逆転の発想で這い上がっていく女性像を描いた歌詞と、スカパラならではの迫力あるスカサウンド、そしてアイナ・ジ・エンドの存在感ある歌声が融合した、壮大な世界観を持つ楽曲に仕上がっている。
同作では、スカパラとしては珍しい鮮やかなストリングスのアレンジや、アイナ・ジ・エンドによる中毒性のあるラップパートも聴きどころ。アーティスト写真もインパクトの強いビジュアルとなっている。
ミュージックビデオは、9日午後8時よりYouTubeにてプレミア公開される予定。プレミア公開の当日には、スカパラメンバーに加え、アイナ・ジ・エンドもチャットに参加する予定となっている。
【写真】カワイイ…！赤が映える衣装のアイナ・ジ・エンド
リリースされるのは、「戦うように一緒に音楽を作っていく」というコンセプトを掲げた“VS.シリーズ”の第5弾。従来のfeat.形式ではなく、楽曲制作の段階からゲストとともに取り組むコラボシリーズで、これまでにALI、Chevon、TK（凛として時雨）、稲葉浩志を迎えてきた。今回の第5弾では「VS. アイナ・ジ・エンド」として、「崖っぷちルビー（VS. アイナ・ジ・エンド）」がリリースされる。
同作では、スカパラとしては珍しい鮮やかなストリングスのアレンジや、アイナ・ジ・エンドによる中毒性のあるラップパートも聴きどころ。アーティスト写真もインパクトの強いビジュアルとなっている。
ミュージックビデオは、9日午後8時よりYouTubeにてプレミア公開される予定。プレミア公開の当日には、スカパラメンバーに加え、アイナ・ジ・エンドもチャットに参加する予定となっている。