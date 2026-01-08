日向坂46、新曲MVにファン衝撃「びっくり」「これはヤバい」 大野愛実初センターで“これから”を描く
アイドルグループ・日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」（28日発売）のミュージックビデオ（MV）が公開された。同時に先行配信もスタートした。
【動画】「衝撃的」日向坂46の新曲MV公開
今作は、表題曲初参加の五期生を含む二期生から五期生までの14人が選抜され、五期生の大野愛実が初のセンターに決定。日向坂46のシングル表題曲で五期生がセンターを務めるのはこれが初めてとなる。
いままでの葛藤を描きながらも新たな未来をつかみ取る、日向坂46の“これから”を表現しており、大野を中心にラストに向けて表情感を爆発させ、まさに“クリフハンガー”を感じるラストシーンとなっている。MVの監督は、日向坂46の楽曲を手掛けるのは初となる松岡芳佳氏が務めた。
8日にMVが公開されると、Xでも関連ワードがトレンド入り。SNSでは「最高すぎるじゃねえか!!!!」「まさかのクール系でびっくり」「何度もリピってしまうくらい衝撃受けた」「センター大野愛実の表現力が凄すぎて圧倒されてる」「加入1年未満でこれはヤバい」などの反響が寄せられた。
