“リアル美少女お父さん”として注目されるモデルでミュージシャンの谷琢磨（48）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。自身が受けた手の手術に関する投稿が物議をかもし、謝罪した。

テレビの女装コンテストに出演するなどの活動をしてきた谷は、SNSでも金髪でゴシックロリータ調のファッション姿を披露し、自身が受けてきた美容整形などについても発信している。7日には、手の甲に浮き出た血管を取る「ハンドベイン」という手術を受けたことを公表。「もちろん血管を取るなんて大きな事ですので、術前にしっかり説明を受け、メリットとデメリットについて学びました。また点滴など針を刺す静脈の複数確保、長期的に見て新たな血管が生まれるので、その時にまたどうするかなども含め安全を第一に考えたご提案を頂きたくさん話し合い、私の判断で施術をお願いしました」と説明したが、賛否さまざまな意見が寄せられていた。

こうした反響を受け、「手の手術に関しまして私の言葉が足りず皆さまに不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫びいたします」と謝罪。「こちらは広告ではなく私の体験談でしたため、自分の感じた目線だけ書いてしまい、病院の適切な対応、安全を第一に施術して頂いた詳細がなく誤解を与えてしまうため削除させていただきますね」と当該投稿を削除したことも報告した。