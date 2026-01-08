LiLiCo、母国スウェーデンの正月事情に嘆き「「一緒に過ごしたかったのに…」
タレントのLiLiCo（55）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル第2弾〜』（後9：00）にゲストとして出演。「世界の女性と大激論！世界から見た日本ってどんな国？スペシャル」と題したテーマで、世界のお正月事情について語った。
スウェーデン出身のLiLiCoは、数年前に正月を迎えるため帰省した際のエピソードを披露。「やっぱり正月いいよな〜と思って、『明日もみんなでパーティーしようね』って言ったら、みんな1月2日から仕事だった」と明かし、「二度と帰らないと思った」と語ると、スタジオは笑いに包まれた。
さらに「一緒に過ごしたかったのに、誰も一緒に過ごしてくれなくて」と寂しそうに続けるLiLiCo。これにMCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「それは仕事だからなのか、LiLiCoさんと過ごしたくないのか」と鋭くツッコむと、スタジオは大いに盛り上がりを見せていた。
