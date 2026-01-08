【ニューヨーク＝金子靖志】複数の米メディアによると、米中西部ミネソタ州ミネアポリスで７日、移民・関税執行局（ＩＣＥ）による不法移民の大規模摘発に抗議していた女性（３７）が、ＩＣＥ職員に銃で撃たれて死亡した。

発砲の正当性を巡り、地元自治体が連邦当局を批判する事態となっている。

ＩＣＥは６日からミネアポリスを中心に約２０００人の捜査官を投入し、ソマリア系移民らを対象にした大規模な取り締まりを実施していた。市内には全米有数のソマリア人コミュニティーがあり、ＩＣＥの強制摘発に対して市民らの反発が広がっていた。

ＩＣＥを所管する米国土安全保障省は、車で道路を封鎖していた女性がＩＣＥ職員を車でひこうとしたため、「正当防衛のために発砲した」と説明。同省のクリスティ・ノーム長官は女性の行為を「テロ」と非難した。トランプ米大統領もＳＮＳで女性の行為は「暴力的で悪質だ」と述べ、発砲に理解を示した。

だが、米ＣＮＮなどが公開した映像では「女性は車で逃走しようとした」（ＣＮＮ）ようにも見えることから、ミネアポリスのジェイコブ・フレイ市長は記者会見で「正当防衛ではなく、権力の乱用による殺害だ」と批判し、市内からの即時撤収をＩＣＥに要求した。現場周辺では発砲に対する抗議デモが広がっている。