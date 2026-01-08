モロッコで発掘された77万3000年前のあごの骨/Hamza Mehimdate/Programme Préhistoire de Casablanca

（CNN）モロッコで発見された化石は、人類の進化についてあまり知られていない時期のものであり、科学者が長年の謎を解明するための手がかりとなる可能性がある。その謎とは「人類より前に誰がいたのか？」だ。

モロッコ・カサブランカのトーマス採石場にある洞窟で、あごの骨3点（このうち一つは子どものもの）と、歯、椎骨（ついこつ）、大腿（だいたい）骨が見つかった。年代は77万3000年前にさかのぼるとみられる。アフリカでこの時代のホミニン（ヒト族）の化石が見つかったのは初めてで、研究者の関心を集めている。

「アフリカでは約100万年前までは多くのヒト族の化石が存在するが、その後は約50万年前ごろに移り、この空白期間にはほとんど何も残っていない」。科学誌ネイチャーに7日に掲載された論文の著者のジャンジャック・ユブラン氏はこう語る。ユブラン氏はフランスのコレージュ・ド・フランスと、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所に所属する古人類学者。

「この空白の真ん中に位置する化石が見つかり、非常に興奮している」（ユブラン氏）

CTスキャンや分析の結果、原始的な特徴とより進化した特徴が「モザイク」のように混ざり合った祖先の存在が明らかになった。例えば、現生人類（ホモ・サピエンス）のような明確なあごはなかった一方で、歯などの特徴は人類やネアンデルタール人にかなり似ていた。

ユブラン氏によれば、化石の大半は2008年と09年に発掘されたが、それらの年代測定は最近になって確定された。これは古地磁気学と呼ばれる手法を用い、磁性を帯びた特定の鉱物に刻まれた地磁気の逆転といった地質学的痕跡を検出した。

地球の磁場の強さは変動しており、時に磁北極と磁南極が入れ替わる。研究チームは、化石が見つかった地層が「松山―ブルン境界」と一致することを突き止めた。これは77万3000年前に起きた、最も新しい大規模な地磁気逆転として知られる指標だ。

論文の共著者で、イタリアのミラノ大学の地質学者・古地磁気学者のセレナ・ペリーニ氏は声明で、この手法によって「これらのヒト族の存在を非常に正確な年代学的枠組みの中に固定する」ことができたと述べた。

世界最古級のホモ・サピエンスの化石はモロッコのジェベル・イルード遺跡で見つかっており、年代は40万年前とされる。ただし、ユブラン氏は、この地域がまさに人類が出現した場所だとみなすのは誤りだと指摘する。むしろ、地質学的な条件によって化石の保存が特に良好だった結果だと考えられるという。

また、これらの個体が暮らしていた洞窟は危険な場所だった可能性が高い。脚の骨には、ハイエナとおもわれる捕食動物によるかみ跡が残っており、肉食動物が洞窟に生息していたことを示す証拠も多く見つかっている。

「つかみどころのない存在」

新たに見つかった化石は、比較的最近まで生きていた三つの人類、すなわち、ネアンデルタール人、デニソワ人、そして唯一現存するホモ・サピエンスの祖先を理解する上で重要だ。

ネアンデルタール人とデニソワ人は約4万年前に絶滅したと考えられているが、デニソワ人については時期がはっきりしていない。デニソワ人は10年に初めて特定された、謎の多い集団だ。

この3系統の最後の共通祖先は、しばしば「祖先X」と呼ばれ、「つかみどころのない存在」だと、スペインの国立自然科学博物館の古生物学部門の研究者、アントニオ・ロサス氏は述べる。ロサス氏は今回の研究に関与していない。

ロサス氏は「どの化石がこの重要な進化の結節点を表すのかという議論は続いており、この祖先を正しく特定することは、その後の進化の変化の方向性を理解するために不可欠だ」と新たな研究と同時に掲載された論評でこう記した。

研究によると、遺伝学的な証拠から、この祖先は約55万年から76万5000年前に生息し、そこから三つの姉妹種に分かれたとされる。ただ、どの種が祖先だったのかや、どこに生息していたのかなどは分かっていない。

候補としては、スペイン・アタプエルカの洞窟で見つかり、モロッコの化石とほぼ同時代のホモ・アンテセッサーや、アフリカとユーラシアで化石が見つかっているホモ・ハイデルベルゲンシスが挙げられる。

今回の研究では、モロッコの化石に正式な学名を与えることは控えたが、ユブラン氏は、これらの化石がホモ・エレクトスと呼ばれる別の種に似ている一方で、現代人の近い祖先でもあるように見えると話している。