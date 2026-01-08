【3COINS「架空の国のおみやげ屋」】 1月17日 販売開始予定

雑貨ブランド「3COINS」は、お笑い芸人「野性爆弾」くっきー！さんとコラボした「架空の国のおみやげ屋」グッズ各種を1月17日から販売開始する。

今回販売するグッズはくっきー！さんが考案した「架空の国『シターゴ王国』のおみやげ屋」をテーマとして、「シターゴ王家」の「ズガーイ国王」、「ビティ王妃」、「アーバラ王子」をデザインしたアイテムや缶バッジ、トートバッグ、麻雀セットを販売する。

ラインナップは「王家のゆびフック」、「お土産ジップバッグ」、「お土産ステッカーセット」など。いずれも特徴的なくっきー！さんの作風が反映されており、本当にどこかの国で販売されていそうなデザインとなっている。

ストーリー

ある日、買い付けの旅の途中。

地図にもネットにも載っていない小さな国に迷い込みました。

そこは、時間の流れが少しゆっくりで、緑深き中にポツリとある楽園のような国。

おまじないのような模様はこの国独自の文字。

「これはいったいどこの国のもの?」と聞くと、

「ここは、人智の外側にある国。でも、あなたの想い出の場所ですよ」

そんな不思議な国で見つけた雑貨たちを、少しだけ日本に持ち帰ってきました。

王家のゆびフック（880円）

王家のオブジェ（2,200円）

お土産ジップバッグ（660円）

お土産トートバッグ（880円）、キーホルダーセット（330円）

お土産ステッカーセット（330円）

王家の麻雀セット（8,250円）

(C)YOSHIMOTO KOGYO