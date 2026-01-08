ハシヤスメ・アツコ、元BiSHメンバーと正月ディズニー満喫「チチヤスメ尊い」「2人がずっと仲良しで幸せ」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】元BiSHのハシヤスメ・アツコが1月6日、自身のInstagramを更新。元メンバーと東京ディズニーランドに行ったことを明かした。
【写真】元BiSHメンバー2人「チチヤスメ尊い」プラベディズニーショット
ハシヤスメは「正月ディズニー 2026年ディズニー始めはランドから！ディズニーおみくじによると、今年はハシヤスメが主役になれる年らしい！！やったー！！信じるよ！！！働いて働いて、お仕事頑張ります！！！！天気も安定の晴れだし、最高の滑り出しです！！」とつづり、同パークを満喫する際のオフショットを投稿。また、この日は元BiSHの加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）と訪れたようで、仲睦まじい2ショットを披露している。
この投稿には「2人がずっと仲良しで幸せ」「チチヤスメ（※ハシヤスメと加藤のコンビ名）尊い」「楽しそうなの伝わる」「ビジュも天気もおみくじの結果も最高」「永遠の仲間だね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元BiSHメンバー2人「チチヤスメ尊い」プラベディズニーショット
◆ハシヤスメ・アツコ、加藤千尋と正月ディズニー満喫
ハシヤスメは「正月ディズニー 2026年ディズニー始めはランドから！ディズニーおみくじによると、今年はハシヤスメが主役になれる年らしい！！やったー！！信じるよ！！！働いて働いて、お仕事頑張ります！！！！天気も安定の晴れだし、最高の滑り出しです！！」とつづり、同パークを満喫する際のオフショットを投稿。また、この日は元BiSHの加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）と訪れたようで、仲睦まじい2ショットを披露している。
◆ハシヤスメ・アツコの投稿に反響
この投稿には「2人がずっと仲良しで幸せ」「チチヤスメ（※ハシヤスメと加藤のコンビ名）尊い」「楽しそうなの伝わる」「ビジュも天気もおみくじの結果も最高」「永遠の仲間だね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】