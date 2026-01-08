【スタバ新作】バレンタイン限定「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」含む2種、1月14日登場
【モデルプレス＝2026/01/08】スターバックス コーヒー ジャパン は、バレンタインシーズン限定のビバレッジ2種「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」「カカオ ムース ラテ」を、2026年1月14日（水）より全国の店舗にて販売する。
【写真】スタバ話題の新作「トリュフ スープチーノ」飲んでみた
今年のバレンタインは“深みを纏うカカオ体験”を軸としたビバレッジを展開。
「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」は、異なる素材を層のように重ねた贅沢な一杯。ベースには、クリームカカオにヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、まるでジェラートのようななめらかな口当たりを実現。ここへ甘酸っぱいストロベリー果肉を加えることで、濃厚なカカオのコクとストロベリーの華やかさが交互に広がる。
トップにはふんわりとしたショコラムースを乗せ、艶やかなレッドベリーグラサージュソースと、食感のアクセントとなるストロベリーフレーバーキャンディーをトッピング。そのまま飲んだあとは、混ぜ合わせて飲むことで味わいが変化し、最後まで飽きさせないリッチなカカオ体験を提供する。
もうひとつの「カカオ ムース ラテ」は、ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねた、穏やかな温もりを感じるホットビバレッジだ。
トップにはフラペチーノ同様にショコラムースをオン。熱でショコラムースがとろけだしミルクとまろやかに調和していく。仕上げに振りかけられたシェイブカカオが、ひと口ごとにほろりと崩れ、ビターな余韻を演出する。
また今回は、より大人向けの楽しみ方として、「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」への、エスプレッソショット追加が推奨されている。
香ばしい苦みが加わることでカカオの奥行きが際立ち、甘酸っぱいストロベリー果肉やショコラムースの甘みと重なり合って、よりコントラストの効いた味わいへと変化。甘さだけに寄らない、大人の味わいへと仕上がる。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞717円 ＜店内利用の場合＞730円
Short \599 / Tall \638 / Grande \682/ Venti（R） \726 （持ち帰りの場合）
Short \610 / Tall \650 / Grande \695 / Venti（R） \740 （店内利用の場合）
発売日：2026年1月14日（水）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ話題の新作「トリュフ スープチーノ」飲んでみた
◆“深み”で魅せる。バレンタインの新フラペチーノ
今年のバレンタインは“深みを纏うカカオ体験”を軸としたビバレッジを展開。
「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」は、異なる素材を層のように重ねた贅沢な一杯。ベースには、クリームカカオにヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、まるでジェラートのようななめらかな口当たりを実現。ここへ甘酸っぱいストロベリー果肉を加えることで、濃厚なカカオのコクとストロベリーの華やかさが交互に広がる。
◆ほろ苦い余韻を楽しむ「カカオ ムース ラテ」
もうひとつの「カカオ ムース ラテ」は、ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねた、穏やかな温もりを感じるホットビバレッジだ。
トップにはフラペチーノ同様にショコラムースをオン。熱でショコラムースがとろけだしミルクとまろやかに調和していく。仕上げに振りかけられたシェイブカカオが、ひと口ごとにほろりと崩れ、ビターな余韻を演出する。
◆公式が推奨する大人のビター化カスタマイズ
また今回は、より大人向けの楽しみ方として、「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」への、エスプレッソショット追加が推奨されている。
香ばしい苦みが加わることでカカオの奥行きが際立ち、甘酸っぱいストロベリー果肉やショコラムースの甘みと重なり合って、よりコントラストの効いた味わいへと変化。甘さだけに寄らない、大人の味わいへと仕上がる。（modelpress編集部）
■カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ（R）Tallサイズのみ
＜持ち帰りの場合＞717円 ＜店内利用の場合＞730円
■「カカオ ムース ラテ
Short \599 / Tall \638 / Grande \682/ Venti（R） \726 （持ち帰りの場合）
Short \610 / Tall \650 / Grande \695 / Venti（R） \740 （店内利用の場合）
発売日：2026年1月14日（水）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】